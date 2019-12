Santa Cruz reforzará la limpieza en el entorno de colegios y centros sanitarios

La nueva concesionaria del servicio, Valoriza, repondrá 6.000 contenedores en los próximos seis meses v También se renovará la flota actual de 97 vehículos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reforzará las acciones de limpieza en las denominadas "zonas sensibles", esto es, en el entorno de colegios y centros sanitarios, y también ejecutará actuaciones específicas en barrios como Azorín, el núcleo de población con mayor carga social de la capital y de la Isla. Todo ello, al margen de los habituales zafarranchos que se ejecutan desde hace años.

Esa es una de las novedades que se pondrá en marcha con la entrada de la nueva concesionaria del servicio de limpieza en la capital, Valoriza. "Este equipo de Gobierno es consciente de que no existen las mismas necesidades en todo Santa Cruz. Allí donde se detecten necesidades especiales se pondrán en marcha esfuerzos adecuados", aseguró la alcaldesa, Patricia Hernández, en una rueda de prensa en la que dio cuenta de los principales detalles que van a cambiar con la nueva compañía. Junto a ella comparecieron el concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, y el jefe de servicio de la compañía en el municipio, David Posadas.

Hernández avanzó, por ejemplo, que durante los próximo seis meses se repondrán en el municipio un total de 6.000 contenedores. "Ahora mismo no están en estado de revista. Desde hace años se lo estábamos poniendo difícil a los vecinos, con contenedores rotos, que no abrían o no cerraban correctamente", reconoció.

Los nuevos depósitos, según concretó, serán más cómodos y con mayor capacidad. Con ellos se reforzará, de una forma "determinante", la separación de residuos y de reciclaje. "Ese es un aspecto que hay que mejorar sí o sí. Y eso se va a ver reflejado en las calles del municipio", recalcó.

En esta línea, Patricia Hernández avanzó que, de forma gradual, también se va a llevar a cabo la implantación del quinto contenedor -marrón-, "con el que queremos que Santa Cruz vaya incorporando también la recogida de materia orgánica".

Los primeros depósitos de este tipo se ubicarán cerca de centros que generan grandes cantidades de este tipo residuos. "Luego, poco a poco, irán llegando a las calles. Con esos residuos se fabricará compost", puntualizó la regidora.

Entre las novedades que aportará el servicio de limpieza con Valoriza figura también la renovación de la totalidad de la flota de vehículos, 97. Los nuevos dispositivos serán eléctricos, de gas licuado o híbridos, y, por tanto, más sostenibles, menos ruidosos y mejor adaptados a las labores diarias de limpieza. Además, se incorporarán nuevos carros para los barrenderos, algunos provistos de manguera para conectarse a las tomas de agua de la ciudad y sopladoras y desbrozadoras eléctricas.

Hernández avanzó también que se va a "perfeccionar" la coordinación del servicio limpieza con el de parques y jardines "para evitar que haya zonas cuidadas pero sin limpiar y viceversa".

La alcaldesa dijo que confía en que el trabajo de Valoriza concluya con uno de los principales problemas que denuncian los vecinos: la falta de limpieza. "Llevan meses, independientemente del lugar en el que vivan, diciéndonos lo mucho que les preocupa", sostuvo. "Las expectativas son altas; esperamos cumplir con ellas", añadió. En esta línea, destacó el "buen entendimiento y la colaboración" que ha existido con Valoriza para hacer esta "necesaria transición" en el servicio de limpieza de la mejor manera posible. La empresa ha subrogado al 100% de la plantilla que hasta ahora trabajaba con Urbaser.

En todo caso, Patricia Hernández advirtió de que el Consistorio estará "vigilante" para que se cumplan los pliegos del nuevo contrato, "con los que el municipio debe dar un paso de gigante, no solo en materia de limpieza, sino también en calidad de vida y respeto al medio ambiente".

El concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, destacó también la "tranquilidad" con la que "después de años y meses convulsos" se ha producido la transición del servicio de Urbaser a Valoriza, y valoró que la subrogación de los trabajadores de la anterior compañía se haya llevado "de manera ejemplar, en tan sólo tres días y sin ninguna problemática". En este punto, destacó la "gran labor" desempeñada por el comité de empresa de Urbaser.



Preparados para el Carnaval

Martín afirmó, además, que el nuevo servicio de limpieza está "totalmente preparado" para hacer frente a programas específicos, como los que se desarrollan en las campañas de Navidad, Fiestas de Mayo y Carnaval, y también incluirá un sistema de seguimiento y control, mes a mes, cara a mejorar los trabajos de limpieza si fuera necesario. "Nos ayudará a saber si las cosas se están haciendo bien y, además, a podernos evaluar", puntualizó el edil.

Igualmente, puso de manifiesto la creación de puntos limpios móviles en los barrios para que "acercar la posibilidad de reciclar a estas zonas, de tal forma que no se produzcan dos velocidades diferentes".

Mientras, el responsable del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Valoriza, David Posadas, aseguró que la empresa "va a poner todos los medios humanos y materiales para desarrollar todos los puntos del pliego que figuran en el contrato".

En total, según los datos aportados por Posadas, la nueva compañía dará servicio a 150 kilómetros cuadrados, se barrerán cada semana 1.800 kilómetros de calzada y se gestionarán al año unas 110.000 toneladas de residuos.