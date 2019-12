Cabo Llanos reclama zonas verdes y un centro de salud en lugar de 'parking'

Los vecinos de Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, reclaman al Ayuntamiento que dote a este barrio de la capital de los equipamientos públicos con los que tendría que "haber contado desde hace años", según se recoge en el propio Plan General de Ordenación (PGO) del municipio. Desde la Asociación de Comunidades de Propietarios Los Llanos para Vivir se denuncia que, mientras que esta zona de la ciudad necesita, entre otras dotaciones, un colegio, un centro de salud y zonas verdes, "el Consistorio capitalino solo anuncia la construcción de parking en esta parte del municipio".

La asociación considera que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, en concreto, desde su nuevo equipo de Gobierno, formado por el Partido Socialista y por Ciudadanos, solo se habla de "cemento y aparcamientos" para Cabo Llanos, cuando lo que necesita este barrio son los equipamientos con los que cuenta cualquier otro barrio de la capital tinerfeña.

Los residentes de Cabo Llanos indican que, entre otras carencias, los niños no tienen ni un solo parque en el que poder jugar y tampoco hay zonas verdes, "pues no se ha plantado ni un solo árbol". Añaden que para acudir al médico tienen que trasladarse hasta el centro de salud de Los Gladiolos, "donde solo hay dos médicos para los 10.000 vecinos que vivimos aquí".

"Nos tienen totalmente marginados. No se invierte ni un solo euro en este barrio desde el Ayuntamiento de Santa Cruz. Cabo Llanos no necesita parking, sino equipamientos básicos", se explica desde la Asociación de Comunidades de Propietarios Los Llanos para Vivir. La entidad señala que han intentado mantener un encuentro con la nueva alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, "pero no ha sido posible".

"Lo único que nos rodea son centros comerciales y solares llenos de escombros y basura. Y lo único que se anuncia desde la Corporación local para este barrio es la construcción de estacionamientos", se plantea desde la asociación. Es cierto, apunta la citada entidad vecinal, que en su momento la alcaldesa indicó que había actuaciones previstas para Cabo Llanos, "pero ya nunca hemos sabido nada más". "De momento, solo hemos escuchado que se van a construir parking".

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha informado de que la zona de Cabo Llanos contará en un futuro con varios estacionamientos subterráneos. Asimismo, y más a corto plazo, uno de los solares municipales que se encuentran en este barrio acogerá uno de los tres aparcamientos disuasorios en altura con los que contará por primera vez el municipio chicharrero, aunque desde el Consistorio aún no se ha seleccionado la parcela en la que exactamente se ubicará el citado parking.

Lo que sí ha indicado el concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, es que cada uno de estos estacionamientos supondrá una inversión de un millón de euros, que tendrán entre tres o cuatro alturas, y que ofrecerán entre 250 y 400 plazas. Los otros dos estarán situados en Ofra, junto a la Residencia de La Candelaria, y en el barrio de La Salud, próximo al campo de fútbol de San Juaquín. La previsión del Consistorio es que estos aparcamientos, que serán desmontables, estén construidos a lo largo del próximo año.