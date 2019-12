Más de 70 millones de vehículos se mueven en Santa Cruz este año

Orlando González

santa cruz de tenerife

Aunque el incremento no es significativo, pues apenas alcanza el 0,26%, sí pone de manifiesto que el uso del vehículo para entrar y salir de la capital no para de crecer. Durante los primeros once meses del año, y según los datos que maneja el área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, el movimiento de coches por las principales entradas y salidas rozó los 71 millones, 184.427 más que en el mismo periodo del año anterior.

Entre enero y noviembre accedieron en la capital por las distintas entradas disponibles 33.960.117 coches, 84.223 más que en el mismo periodo de 2018. Las salidas, por el contrario, superaron los 36,9 millones, un 0,27% más que el año pasado, esto es, 100.205 coches más.

Con todo, falta por contabilizar el mes en curso, sin duda el que más afluencia de vehículos registra a lo largo del ejercicio como consecuencia de las compras propias del periodo navideño.

Hasta noviembre y por la autopista TF-5, la vía preferida por los conductores para llegar a la capital, accedió un media diaria de 25.337 vehículos, un centenar menos que en 2018. También se registró un descenso en la segunda entrada más frecuentada por los usuarios, la de las Ramblas por la piscina municipal. En ese caso, la intensidad media diaria durante 2019 fue de 23.872, frente a los 24.682 contabilizados el año anterior.

¿Por dónde se produjo el aumento? El mayor se detectó a través de la avenida Ángel Romero, es decir, la prolongación de la carretera general Santa Cruz-La Laguna, que registró durante los primeros once meses de 2019 una media diaria de vehículos de 9.382. Un año antes se había situado en 8.935. También aumentaron las intensidades medias en las entradas de Tres de Mayo (11.741), avenida de La Constitución (10.621) y la carretera general del Rosario (5.703).

Cabe señalar que la primera de estas tres suele experimentar, a lo largo del mes de diciembre, un gran aumento de tráfico por la cercanía de los grandes centros comerciales.

En cuanto a las salidas, el túnel de avenida Tres de Mayo fue durante los primeros meses de 2019 la principal vía de escape de Santa Cruz. La media diaria de vehículos que utilizaron este recurso alcanzó los 26.240, algo inferior a la registrada un año antes, 26.950.

Entre enero y noviembre, los conductores se decantaron también por otras dos vías de gran importancia para la capital: las Ramblas y Tres de Mayo. La intensidad media por la primera fue de 20.920 coches al día, casi mil más que el mismo periodo de 2018, mientras que por la segunda abandonaron la ciudad 18.742 vehículos de media diaria, casi 1.500 más que hace un año.

El descenso más significativo se registró en la prolongación de Aurea Díaz Flores, la vía que va a dar a la rotonda ubicada en la trasera del recinto ferial, que une, a su vez, con la vía Penetración. De una intensidad media de 7.684 vehículos diarios en 2018 pasó a 6.423 en 2019.