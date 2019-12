Un fallo eléctrico en Santa Cruz deja fuera de servicio algunos semáforos

Un corte del fluido eléctrico en diferentes zonas del municipio de Santa Cruz de Tenerife ha provocado el apagón en algunos semáforos en plena hora punta de salida de la ciudad. Las señales semafóricas que más problemas han causado han sido los situados en la salida de la Rambla de Santa Cruz, a la altura de la piscina municipal Acidalio Lorenzo, así como uno de los cruces de la Avenida Tres de Mayo, tal y como han confirmado fuentes de la Policía Local capitalina.

El corte del fluido eléctrico que, no estaba programado, ha afectado al funcionamiento de semáforos se ha producido en distintas zonas y no en todos los semáforos de una misma vía. En el Polígono de El Mayorazgo también se han reportado incidencias, mientras que en puntos cercanos a esta zona industrial no se sufrió ningún tipo de corte eléctrico.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, a través de su cuenta oficial @PoliciaLocalSC, advertía de la incidencia a los conductores con el siguiente mensaje: "ATENCIÓN: Se han producido diversas caídas del suministro eléctrico que han dejado fuera de servicio algunos semáforos en la ciudad. Rogamos #PRECAUCIÓN y respeto a la señalización vial". Un segundo tuit señalaba: "Desde la Sala de Control de #TRÁFICOSC nos comunican que se va recuperando la electricidad y la mayoría de los semáforos comienzan a funcionar de nuevo. Se sigue revisando el sistema", para acabar con un tercer mensaje que refería: "Ya se ha comunicado a nuestro servicio policial, que estaba realizando el cambio de turno y de inmediato se desplazarán agentes a los puntos más conflictivos. #TRÁFICOSC".

Desde la Policía Local se recomienda, hasta que se reponga el fluido eléctrico en los semáforos, circular con precaución.