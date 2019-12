Raphael y la Sinfónica reunirán a más de 7.000 personas en Santa Cruz de Tenerife

El puerto de Santa Cruz de Tenerife acogerá este sábado, a partir de las 21:00 horas, un concierto de la gira Raphael RESinphónico, en la que el cantante andaluz estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Los detalles han sido presentados este martes en rueda de prensa por la alcaldesa, Patricia Hernández, el director de la Autoridad Portuaria, Aitor Acha y el director de New Events, promotora del concierto, Leopoldo Mansito.

El concierto durará unas dos horas y media, tiene una capacidad para unos 8.000 espectadores --con gradas laterales incluidas-- y la venta de entradas va bien, de ahí que Mansito haya pronosticado que "va a estar casi lleno".

El escenario será el habitual que utiliza la Orquesta Sinfónica para el tradicional concierto de Navidad, si bien con una "escenografía diferente" porque de adaptarse al montaje visual que Raphael utiliza para sus conciertos, ha apuntado.

Mansito ha apuntado que el cantante "está arrasando por donde va" y fue él mismo quien les planteó que no quería cantar "en un pabellón", lo que ha conllevado que desde su equipo le pidan cuidados especiales dado que actuará al lado del mar y después de Tenerife tiene comprometidos tres conciertos en el Wizink Center de Madrid, con las entradas agotadas.

"Esperamos un concierto histórico y que sea el inicio para otros similares", ha agregado.

La alcaldesa ha resaltado que este concierto es una "combinación excelente" entre "la voz y el carisma" de Raphael y el "marco incomparable" del puerto de Santa Cruz y la Orquesta Sinfónica, al tiempo que ha agradecido la "idea afortunada" de los promotores porque es una "apuesta clara" por la capital como lugar para organizar eventos de primer nivel.



"Es un artista de un directo incomparable", señala la alcaldesa

Además, ha dicho que Santa Cruz de Tenerife debe tener una oferta cultural "para todos los gustos" y desde el Ayuntamiento tienen claro que es un sector que genera una gran actividad en el comercio y la hostelería.

Hernández ha comentado que Raphael "no acepta cualquier escenario o acompañamiento y no escatima en la calidad", por lo que está satisfecha de que haya elegido volver a Santa Cruz de Tenerife. "Da igual que se conozcan sus canciones o no, es un artista de un directo incomparable", ha indicado.

Acha, por su parte, ha apuntado que este concierto forma parte del conjunto de actividades y proyectos de la Autoridad Portuaria que tratan de mejorar la integración del puerto con la ciudad, y entiende que la cita de Raphael es una gran "antesala" del tradicional concierto de Navidad.