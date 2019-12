La rotura de un cable deja sin luz 24 horas a los vecinos de Casas de la Cumbre

La rotura de un cable de alta tensión dejó sin luz alrededor de 24 horas al caserío de Casas de la Cumbre, en el Macizo de Anaga, según denunciaron ayer los vecinos afectados.

La interrupción del suministro se produjo sobre las 12:30 horas del jueves y no se restableció hasta pasadas las 12:00 horas de ayer. "Lo peor es que no hay un teléfono al que llamar en el que te atienda una persona y no una máquina", se quejó una de las vecinas del caserío, en el que habitan unas cien personas.

También criticó que en las llamadas que realizó a la compañía se le diese una estimación de reparación de la avería de unos 90 minutos, tiempo que no se cumplió en ninguno de los casos.

La misma afectada relató que el restablecimiento del suministro se realizó de manera provisional, pues debido al viento que afectaba ayer a la zona era imposible culminar la reparación de la avería.