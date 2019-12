El Puerto de Santa Cruz, sorprendido por el enfado del de Las Palmas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, ha mostrado su sorpresa ante el comunicado emitido por Puertos de Las Palmas con el que se desmiente que se haya producido el desvío de una veintena de buques desde La Luz hacia la instalación chicharrera debido a la inestabilidad meteorológica que vive estos días el Archipiélago, tal y como se informó desde el Puerto chicharrero el pasado miércoles. González confirma que el citado desvío sí se ha producido.

El miércoles, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife anunció que "casi una veintena de buques se desvían desde Las Palmas al fondeo seguro" del Puerto chicharrero "para garantizar así un suministro de combustible que no se verá afectado por los fenómenos costeros adversos previstos para estos días". Se explicaba que dicho desvío, a la conocida como Zona 2, se produciría entre el miércoles y hoy sábado. "Los buques desviados del Puerto de Las Palmas han elegido dicha zona de la instalación portuaria capitalina para garantizarse una operativa de suministro de combustible exenta de cualquier afección por los fenómenos costeros adversos", señalaba Puertos de Tenerife.

Asimismo, se indicaba que entre las naves que desde el miércoles comenzarían a fondear en la Zona 2 de la instalación chicharrera se encontraban buques tanque como el Atlantic Crown, Hellas Explorer y Andromeda, junto con cargueros como el Jing Jin Hai y el Buckaroo Bowl, a los que suministrarán combustible las barcazas procedentes también del Puerto de Las Palmas y la Spabunker 30, operativa en el Puerto tinerfeño.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife destacaba en su comunicado que la zona de fondeo chicharrera "garantiza protección no solo ante los vientos el Norte, sino que, además, ofrece un abrigo importante ante lo vientos reinantes que soplan en las Islas, desde el Noreste hasta el Suroeste, alcanzando así una operatividad de prácticamente el 98% de los días del año".

Pero el jueves, el Puerto de Las Palmas respondió al de Santa Cruz de Tenerife con otro comunicado, asegurando que lo difundido desde Tenerife "carece de veracidad", negando el desvío de los buques. Además, fuentes cercanas a la institución fueron más explícitas en privado, señalando que "estamos indignados por este tipo de ataque". Por ejemplo, y según Puertos de Las Palmas, el Jing Jin Hai llegó a La Luz el miércoles por la tarde procedente de Brasil y continuaba el jueves fondeado en Las Palmas de Gran Canaria frente al barrio de Vegueta. De acuerdo con Puertos de Las Palmas, tenía previsto tomar combustible el jueves por la noche o ayer por la mañana antes de zarpar hacia su siguiente destino, el puerto italiano de Tarento.

Según la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, los tres tanqueros mencionados por la de Santa Cruz de Tenerife "nunca pidieron entrada en el Puerto de La Luz". "En ruta desde el sur se dirigieron directamente hacia Santa Cruz de Tenerife, por lo tanto, no estaban previstos en Las Palmas y no se desviaron. El Buckaroo Bowl, mientras tanto, está en el Puerto de Casablanca y no tiene atraque solicitado en el recinto capitalino", se ha manifestado desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria.

Al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife le cogió ayer por sorpresa este enfrentamiento. Aseguró no entenderlo, "porque es cierto que se han desviado barcos". "Es que considero que lo que se dice desde Las Palmas ni siquiera es para desmentirlo, porque los datos que hemos dado son ciertos. No entiendo las manifestaciones ofrecidas desde dicha instalación portuaria", apuntó Carlos González.

"La zona de fondeo de la instalación de Santa Cruz es más segura y por eso algunos buques han tomado la decisión de desviarse hacia aquí. Nuestro Puerto está más protegido ante fenómenos costeros adversos", explica González. El macizo de Anaga juega un papel determinante en dicha protección, gracias a su configuración geográfica, que da resguardo y permite realizar las operaciones de fondeo prácticamente sin dificultad alguna. La zona de fondeo de Santa Cruz está situada al noreste del Puerto y llega hasta la Punta del Roquete, pasada la playa del Burro e Igueste de San Andrés.

Desde Puertos de Tenerife se indica que la denominada Zona 2 cuenta "con muy buen tenedero", es decir, agarre de las anclas en el fondo, "siendo, además, fondos óptimos, desde los 30/40 metros hasta los 80/90 para grandes buques, y limpios, sin bajos ni obstáculos que supongan un peligro para la navegación". "Los buques aquí fondeados cuentan, asimismo, con servicios próximos en tierra, buen servicio de remolcadores y prácticos disponibles las 24 horas de los 365 días del año, y con un servicio de control marítimo-portuario".