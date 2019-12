Santa Cruz ya tiene romería

La Romería de Los Campitos será declarada como la Romería de Santa Cruz de Tenerife, "atendiendo a su historia y celebración, y teniendo en cuenta los valores que representa sobre el pasado agrícola y ganadero del municipio". Así se ha aprobado en el pleno del Ayuntamiento de la capital, a petición de los propios vecinos de la zona y a raíz de una moción presentada por el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Medio Ambiente, el socialista Florentino Guzmán Plasencia.

Asimismo, se ha acordado potenciar el conocimiento de esta celebración, que tiene lugar en el mes de julio, e incentivar la participación de los habitantes de Santa Cruz de Tenerife en dicha romería. Además, el Consistorio chicharrero incrementará la ayuda económica que se venía otorgando para la realización de la misma, pasando de 3.000 a 6.000 euros.

Eso sí, y según explica Guzmán Plasencia, la Corporación local cursará ante la Dirección General de Ganadería la "preceptiva autorización de la romería como certamen ganadero que es, en cuyo expediente constarán las medidas referidas a salvaguardar el bienestar de los animales que en ella participan". "El comité organizador es consciente de la necesidad de salvaguardar el bienestar animal y de cumplir las normas en materia de identificación, registro y transporte de animales vivos", ha señalado el edil.

Los vecinos y ganaderos de Los Campitos han mostrado su satisfacción ante el acuerdo establecido por el Ayuntamiento. A quienes no les ha hecho tanta gracia es a los componentes de la Comisión de Fiestas de Tíncer, barrio en el que cada mes de mayo tiene lugar el Paseo Romero. "La noticia nos ha cogido por sorpresa, puesto que siempre se había tratado de igual forma a la citada fiesta popular como al Paseo Romero de Tíncer, otorgando una subvención de igual cuantía para sufragar diferentes gastos de organización", ha indicado la Comisión de Fiestas de Tíncer.

Agravio

Esta quiere recordar al Consistorio chicharrero que la Romería de Los Campitos "no es la única celebración de este tipo que tiene lugar en nuestro municipio". "En Tíncer también llevamos décadas potenciando y arraigando en el Suroeste de la ciudad esta tradición. Tenemos las mismas dificultades económicas y problemas burocráticos que la Romería de Los Campitos. Queremos dejar claro que no estamos en contra de la mejora de las condiciones de la Romería de Los Campitos, pero sí de las formas y el fondo con el que se ha tratado la moción, puesto que ambas fiestas son similares. Las comisiones de fiestas y vecinos hacemos un gran esfuerzo durante todo el año para conseguir mantenerlas, por lo que no nos parece justo hacer este agravio comparativo", han señalado los vecinos de dicho barrio.

En la moción aprobada se explica que "en la última década ha mermado el apoyo que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presta a la Romería de Los Campitos, la cual lleva celebrándose desde hace 40 años, para financiar el denominado Paseo Romero de Tíncer, con una tradición que apenas se remonta a diez años".