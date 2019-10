Siete de cada 10 chicharreros aceptan la eliminación de los símbolos franquistas

Siete de cada diez chicharreros aceptan la eliminación de los más de 80 símbolos franquistas que existen en Santa Cruz de Tenerife, entre monumentos, esculturas, placas, lápidas, denominaciones de calles y espacios, escudos y emblemas. Por el contrario, dos de cada diez se oponen a dicha medida. Así se desprende de una encuesta realizada por Hamalgama-Ágora en la capital. En concreto, el 28,8% de los encuestados está "muy" o "bastante" de acuerdo; el 37,3% está "algo de acuerdo; el 24,5% no está "nada de acuerdo"; y el 9,5% no sabe o no contesta.

El cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica se ha convertido en un asunto de máxima actualidad en Santa Cruz de Tenerife, tal y como se indica en el propio análisis de datos de la citada encuesta, la cual fue realizada por teléfono, el 1 de octubre, a 400 personas. Y es que el Ayuntamiento chicharrero prevé que antes de final de año esté listo el informe municipal sobre la investigación, encargada a la catedrática en Historia del Arte Isabel Navarro, de la existencia de símbolos de exaltación al franquismo en la ciudad. En el informe municipal se establecerán las propuestas de actuación.

En la citada investigación, en la que han participado varios especialistas y que ha supuesto una inversión municipal de casi 60.000 euros, se establece que incumplen la Ley de Memoria Histórica, entre otros símbolos, el monumento a Franco de la avenida de Anaga, para el que el estudio de Navarro propone su eliminación; el monumento a Los Caídos de la plaza de España, para el que se propone su resignificación y convertirlo en mirador; y la denominación del Mercado Nuestra Señora de África, para el que se propone el cambio de nombre.

Precisamente, en la encuesta de Hamalgama-Ágora también se pregunta a los ciudadanos si han escuchado hablar, "aunque sea de oídas, de este debate" sobre la eliminación de símbolos franquistas en la capital y, por lo tanto, de la existencia de esta investigación. La gran mayoría, un 84,5%, ha respondido de manera afirmativa, mientras que un 14,3% no tenía conocimiento del mismo. De estos, un 31% son jóvenes menores de 30 años. Sin embargo, para el 61,3% de los encuestados, "ahora" no es el mejor momento "para lanzar este debate", mientras que un 15% piensa lo contrario.

En este sentido, el 100% de votantes de Vox; el 93,3% de votantes del PP; el 78,8% de votantes de Ciudadanos; y el 80% de votantes de Coalición Canaria piensan que no es el mejor momento para que se lleve a cabo un debate sobre Franco y toda su simbología. Un 28,9% de votantes del PSOE y un 30% de votantes de Podemos sí piensan que lo es, frente al 6,1% de votantes de Ciudadanos y al 7,7% de votantes de Coalición Canaria.

Los datos de esta encuesta también arrojan que seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, mientras que el 18,3% no lo está. Un 20,3% no sabe o no contesta. Un 43,9% de los primeros consideran que habría que prohibir cualquier manifestación franquista y convertirla en delito, y un 18% dice que habría que perseguir a los amnistiados franquistas vivos. Con respecto a los que rechazan esta ley, un 34,2% propone su derogación y un 16,4% indica que habría que reponer los monumentos hasta ahora desaparecidos.

De aquellos que apoyan la eliminación de los símbolos franquistas en Santa Cruz de Tenerife, como el monumento a Franco de la avenida de Anaga, más del 50% son jóvenes menores de 30 años. De los que están en contra, casi el 30% tienen entre 31 y 44 años; el 28% tienen entre 45 y 64; el 25% tienen 65 y más, y sólo un 9,8% tienen menos de 30 años.

Se les ha preguntado también cuántas personas creen que acudirían a la destrucción del monumento a Franco de la avenida de Anaga, teniendo en cuenta que a su inauguración acudieron 100.000. El 55,5% de los encuestados no sabe o no contesta; un 19,8% piensa que acudirían menos de 1.000 personas; un 9,3% dice que no iría nadie; y solo un 1,5% cree que se superaría el número de asistentes de su inauguración.

Sobre el monumento a los Caídos de la plaza de España, para el que la investigación encargada por el Ayuntamiento propone su resignificación y convertirlo en un mirador con ascensor, cuatro de cada diez chicharreros están de acuerdo con dicha iniciativa, incluyendo además la eliminación de las cruces. Un 35% rechazan la medida y un 23, 3 no sabe no contesta.

Por otra parte, en la encuesta se realiza una estimación del voto al Ayuntamiento. En cuanto a la distribución de los concejales, los datos arrojan que se refuerza el voto y, por tanto, la representación del PSOE, de 9 a 10; Coalición Canaria pierde dos, dejando de ser el ganador; Unidas Podemos gana dos, quedando con cinco; el PP se mantiene con tres; Ciudadanos pierde uno, quedándose, por lo tanto, con un solo edil.

