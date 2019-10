La Justicia anula las pruebas de acceso a la Unipol de la Policía Local

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado los decretos del Ayuntamiento de la capital con los que se aprobaron, en noviembre de 2018, las pruebas para poder acceder a la Unipol (Unidad de Intervención) de la Policía Local chicharrera, a las que se opusieron los sindicatos con representación en el cuerpo policial.

En junio del año pasado, el Consistorio chicharrero se vio obligado, también por sentencia judicial, a convocar un proceso selectivo de acceso para la Unipol, a raíz de que el sindicato CSIF presentase en su momento una denuncia contra la Corporación por considerar que la forma en la que se elegían, entre todos los agentes de la Policía Local, a los 40 efectivos de dicha unidad especial, en la que se cobran casi 300 euros más, estaba basada fundamentalmente en la "dedocracia" por parte de la "jefatura".

Méritos

Cuando en el anterior mandato, el Ayuntamiento capitalino aprobó las bases de este nuevo proceso selectivo, el CSIF decidió volver a acudir a la Justicia, al considerar que estas no tenían nada que ver con lo que los sindicatos habían planteado. "Nosotros propusimos que se valorasen los méritos de los agentes, los cursos realizados, las medallas obtenidas y el expediente personal, pero el área municipal de Recursos Humanos decidió exigir también pruebas físicas y de tiro", se explicó en su momento desde el citado sindicato, a través de su portavoz, Jesús Illada.

En este sentido, el CSIF acusó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, otra vez ante los tribunales, de "vulnerar dicha sentencia", la que le obligó a establecer un proceso selectivo para la Unipol. Y es que el sindicato consideraba que con las bases aprobadas en noviembre por el Consistorio no se estaba cumpliendo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que "se exigen para un proceso selectivo". Para el sindicato no era justo que se exigiesen pruebas físicas y de tiro cuando los policías que ya pertenecen a la Unipol, y desde hace muchos años, "juegan con ventaja", pues dentro de su horario laboral realizan entrenamientos físicos.

Ahora la Justicia ha vuelto a dar la razón al CSIF, anulando dichas bases, por lo que "si el Ayuntamiento chicharrero quiere nombrar a alguien más para la Unipol o prorrogar las comisiones de servicio que ya están en marcha, tendrá que aprobar una nuevas bases".

"El Consistorio capitalino está obligado ahora a sentarse con los sindicatos para negociar unas nuevas bases por la cabezonería de algunos que no nos escucharon en el anterior mandato. Les avisamos de que las pruebas que exigían no eran ni legales ni justas", ha indicado Jesús Illada, portavoz del CSIF

"El Ayuntamiento tiene que actuar a contrarreloj, tiene el tiempo contado, para poder preparar una nueva convocatoria, si no quiere quedarse sin personal para la Unipol de Santa Cruz", añade Illada. Este insiste en que no podrá emitirse ningún decreto de nombramiento si no existen unas bases que amparen ese decreto.