El Consistorio cesa al jefe de Protección Civil por dos "causas judiciales abiertas"

El concejal de Seguridad en Santa Cruz, el socialista Tino Guzmán Plasencia, hizo públicas ayer durante el pleno las razones que realmente le han llevado a ordenar el cese del jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Santiago Martín, tras 18 años de servicio. Lo hizo a petición del grupo municipal de Coalición Canaria, que presentó una moción para solicitar la restitución en sus funciones de Martín, con la que exigió que se dieran las explicaciones oportunas sobre el cese. "Existen dos causas judiciales abiertas contra él, una por la Inspección de Trabajo y otra por acoso laboral. También existe un escrito de los sindicatos de la Policía Local que señalan algunos incumplimientos, entre los que se encuentran el hecho de sacar voluntarios fuera de la Isla sin autorización. Asimismo, tampoco ha querido colaborar con el nuevo concejal", apuntó Guzmán Plasencia.

A la moción de CC se sumó un grupo de voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz, cuya portavoz, María Brito, destacó la "trayectoria" y "profesionalidad" de Santiago Martín, tachando de "maltrato lo que le han hecho desde el Ayuntamiento". "Ha dedicado toda su vida a esta ciudad, sin recibir remuneración alguna", indicó.

El concejal de Seguridad lamentó que "me haya visto obligado a dar estas explicaciones sobre una persona a la que todos tenemos cariño, pero ustedes -dijo refiriéndose a Coalición Canaria- han querido politizar este asunto y hacer ruido sobre el mismo". "Yo no hubiese dicho nada más de lo que ya apuntamos en su momento, que se quería proceder a la modernización del servicio y a abrir a más personas este grupo de voluntariado. Pero, finalmente, no me ha quedado otro remedio", manifestó el socialista Florentino Guzmán Plasencia.