El secretario concluye que Lazcano y Zambudio no podrán tener sueldo

Aunque su decisión no es vinculante, el secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz concluye que los dos concejales expulsados de Ciudadanos (Cs), Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, pasarán a ostentar la condición de no adscritos -se quedan sin grupo político- y, por tanto, no podrán tener dedicación exclusiva ni parcial.

Tampoco podrán ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la Corporación.

Así lo establece el letrado municipal, Luis Prieto, en un informe elaborado sobre la situación de estos ediles, expulsados de Ciudadanos por apoyar a Patricia Hernández (PSOE) como alcaldesa de la capital. El documento será analizado en el pleno de este jueves.

Precisamente, será la regidora de la capital la que, tomado en consideración el documento, adoptará las decisiones organizativas que procedan una vez que los ediles pasen a ser, oficialmente, concejales no adscritos.

Zambudio y Lazcano, en todo caso, conservarán todos los derechos inherentes a su condición de representantes locales y que conforman el núcleo básico del derecho de participación política a que se refiere el artículo 23 de la Constitución, así como los derechos políticos y económicos que individualmente les corresponden como concejales, sin que en ningún caso puedan ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.

Es decir, que podrán seguir desempeñando sus funciones como concejales de Empleo, Turismo y Promoción Económica, en el caso de la primera, y Urbanismo e Infraestructuras, en el del segundo. Eso sí, sus percepciones económicas se limitarán a la asistencia a plenos y comisiones.

Las conclusiones del secretario municipal ponderan la normativa estatal y regional que existe al respecto. No obstante, de la Ley Canaria de Municipios, Luis Prieto reconoce que tiene una "tacha de inconstitucionalidad". Con ella hace referencia al artículo 28.4.c), que recoge la prohibición de que estos ediles tengan dedicación exclusiva ni parcial.

Con todo, el letrado aclara que "mientras siga vigente" será de aplicación esta normativa, aunque evitando "una aplicación rigorista" que impida o dificulte el ejercicio de los derechos de representación política de los concejales.

Fuentes del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz valoraron ayer el informe de Prieto y destacaron, precisamente, su reconocimiento que la Ley de Municipios de Canarias es inconstitucional. Resaltaron también que de su informe se desprende que Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano pueden seguir ejerciendo como concejales de gobierno, aunque sin dedicación exclusiva ni parcial.

Los ediles implicados prefirieron no hacer valoraciones, aunque Zambudio, que también es primera teniente de alcalde, ya dijo hace unos días que acudirían al Tribunal Constitucional para defender sus derechos.