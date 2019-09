El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aparca la subasta de la parcela hotelera de Cabo Llanos

La empresa ampliará el local para crear una zona para mayores de 27 años

La terraza de verano Isla de Mar, la única que existe en Santa Cruz y que también abre sus puertas durante el invierno, ampliará sus instalaciones para crear una zona solo para mayores de 27 años, después de lograr que el Ayuntamiento, a través de Urbanismo, le haya concedido una nueva prórroga de tres años para poder seguir ocupando la parcela hotelera municipal de Cabo Llanos en la que se ubica. Esto significa que, de momento, y a pesar de que el anterior grupo de Gobierno local (CC-PP) anunciase la intención del Consistorio de subastar el solar por unos 30 millones de euros, finalmente la venta de este terreno municipal para la construcción de un hotel queda aparcada.

Eso sí, el nuevo equipo de Gobierno, formado por el PSOE y por los dos ediles expulsados de Ciudadanos, quiere dejar claro que fue en 2016, es decir, en el anterior mandato, cuando el Consejo Rector de Urbanismo acordó, por un nuevo periodo de tres años, la segunda prórroga del contrato de arrendamiento provisional de esta parcela municipal suscrito, en febrero de 2012, con la empresa Explotaciones Isla de Mar. Dicha prórroga entró en vigor en agosto de 2018 y tiene vigencia hasta agosto de 2021. El actual concejal de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano, explica que él se ha limitado a "seguir adelante con un proceso legal y público que cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables". Asimismo, señala que se encontró con dicho proceso culminado cuando tomó posesión de su cargo.

En el propio acuerdo del Consejo Rector de Urbanismo se establece que la solicitud de prórroga formulada por Isla de Mar "se estima procedente al no haber variado las circunstancias que motivaron en su día la licitación de la que trae causa el presente contrato". "No se aprecia impedimento alguno para la segunda renovación del contrato de uso provisional del solar, al no constar en la Gerencia Municipal de Urbanismo propuesta alguna destinada a dar cumplimiento al uso principal que tiene asignada la referida parcela, hotelero", se establece en el acuerdo. Por lo tanto, y a pesar que desde Hacienda, en el anterior mandato, se indicaba que uno de los objetivos del área era sacar a subasta dicho terreno, el Consejo Rector de Urbanismo le dio el visto bueno a la prórroga porque no se había producido ningún movimiento al respecto.

Una vez conseguida la prórroga, y aparcada la intención del Consistorio chicharrero de subastar la parcela hotelera de Cabo Llanos, situada en la avenida Marítima, la empresa Isla de Mar presentó, en mayo de este año, una solicitud de licencia para ampliar la terraza, "obra a la que destinaremos una importante inversión", según señalan fuentes de la citada entidad.

El pasado 24 de agosto, el expediente de concesión de licencia que está tramitando la Gerencia Municipal de Urbanismo, a raíz de que se aprobase la prórroga, fue sometido a información pública para que todos aquellos que estuviesen interesados presentasen las alegaciones oportunas. Este lunes finalizará el plazo de dicho procedimiento y, en principio, no se ha presentado ninguna alegación.

Por lo tanto, la gerencia de Isla de Mar, empresa que también gestiona un chiringuito en la playa de Las Teresitas, prevé que la ampliación de la terraza de ocio nocturno esté finalizada para el 1 de diciembre. "Nuestra intención era que estuviese lista para finales de agosto, pero los trámites burocráticos han provocado el retraso del inicio de los trabajos", se explica desde la gerencia.

Desde las cinco de la tarde

Esta apunta que dicha obra de reforma y ampliación consiste en la creación de una nueva planta en la terraza, que se convertirá en una Zona Premium, destinada solo a mayores de 27 años. "Queremos que Isla de Mar cuente con un espacio para adultos", diferenciado de la zona de discoteca actual cuyo público suele ser más joven. Este también abrirá los viernes y sábados, aunque desde las cuatro o cinco de la tarde, y no solo a partir de las doce de la noche como ocurre en la terraza actual. Y permanecerá abierto también hasta las seis de la madrugada.

"En la Zona Premium, con capacidad para unas 200 personas, se ofrecerá un concepto más glamuroso, y tendrá unas espectaculares vistas al mar y al Auditorio de Tenerife. Contaremos con música en vivo por las tardes y por la noche, se pondrá la misma música que en la terraza actual. Tendremos también un techo para los meses de invierno, que se recogerá en verano", relata la gerencia.

Esta nueva zona también se podrá usar para presentaciones y contará con pequeños reservados. La gerencia de Isla de Mar destaca que la apertura de este novedoso espacio en la terraza supondrá la creación de una decena de empleos.

Con respecto a que el Ayuntamiento, una vez finalizada la prórroga, retome en algún momento su intención de subastar la parcela de Cabo Llanos, la gerencia de la empresa admite que se tendrán que ir. De todas formas, Isla de Mar cree que este procedimiento "irá para largo" y espera que "si algún día sucede, podamos contar con una ubicación alternativa para poder trasladarnos".