El Gobierno canario insta a Santa Cruz de Tenerife a desbloquear la Ciudad de la Justicia

Julio Pérez planteará al Consistorio la modificación singular del planeamiento de Cabo Llanos

El nuevo consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, el socialista Julio Pérez, anunció ayer que el 27 de septiembre se reunirá con la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la también socialista Patricia Hernández, para desbloquear el proyecto de construcción en Cabo Llanos de la futura Ciudad de la Justicia. En concreto, y según apuntó Julio Pérez, el Ejecutivo canario ha solicitado este encuentro con el Ayuntamiento de la capital "para ver si hay disposición" por parte del Consistorio para llevar a cabo la modificación del planeamiento necesaria.

Manifestó, durante su comparecencia en comisión parlamentaria para hablar de los objetivos, plan de trabajo y agenda legislativa de su Consejería a petición propia y de los grupos Nacionalista, Sí Podemos Canarias, Socialista Canario y Nueva Canarias, que el lugar más adecuado para la ubicación del Palacio de Justicia es Cabo Llanos, "pero no para los operadores jurídicos, sino para los ciudadanos, por lo que esta es una decisión que ya ha tomado el Gobierno de Canarias".

Eso sí, Julio Pérez admitió que, con respecto a esta decisión, "tenemos un problema, porque, si esperamos por el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife" -documento que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que el Ayuntamiento está trabajando en la elaboración de un nuevo plan-, "tardaremos años" en construir la nueva Ciudad de la Justicia.

En este sentido, el consejero regional considera que "tendremos que utilizar los mecanismos que la ley prevé para la modificación singular del planeamiento en casos de extraordinaria y urgente necesidad sobrevenida, y creo que este es uno de esos casos". Por esta razón, insistió Julio Pérez, se ha solicitado una reunión con la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, pues es preciso modificar el planeamiento de Cabo Llanos y el Gobierno de Canarias quiere saber si el Ayuntamiento de la capital, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, está dispuesto a ello.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias indicó que también será necesario unificar la titularidad de las parcelas de Cabo Llanos sobre las que se prevé la construcción del futuro Palacio de Justicia. "Uno de los terrenos pertenece a Justicia, otro a Educación y el tercero, que está en medio, a un particular privado, que tendremos que ver qué es lo que quiere hacer, si sumarse o no. De todas formas, en el caso de que no lo haga, no pasa nada, realizaremos el proyecto sobre las dos parcelas públicas", añadió Julio Pérez.

Durante su comparecencia, el consejero regional anunció que también se tendrá que reubicar en el futuro espacio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), "el cual continúa situado en la plaza de San Francisco, en un edificio municipal que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife algún día reclamará".

Por lo tanto, matizó Julio Pérez, "tendremos que situar todos los órganos de la Audiencia Provincial, los Juzgados, y también el TSJC, que no podemos dejar allí, en precario", añadió el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, esperará a escuchar el planteamiento del Gobierno canario, en la reunión que se celebrará el 27, para tomar una decisión al respecto.