Élite Taxi y Nogal Estudios discrepan sobre la gestión de los taxis en el muelle

El presidente de Élite Taxi Tenerife, Miguel Ojeda, expuso ayer su malestar con la gestión que está haciendo la nueva empresa encargada de la distribución de los taxis en el puerto de Santa Cruz, Nogal Estudios S.L.

A su juicio, la citada compañía esta incumpliendo el contrato firmado para mejorar el servicio. Entre otros aspectos, Ojeda aseguró que el personal que dispone Nogal Estudios para atender al gran número de cruceristas que llegan al puerto de la capital es "escaso" y, además, "no saben" vender el producto porque desconocen las rutas turísticas.

Según apuntó el presidente de Élite Taxi, esta escasez de medios ha provocado una disminución de las rutas en los taxis, "aproximadamente de un 45%", sobre todo en aquellos barcos en los que los turistas son de habla inglesa o alemana. En el último crucero, puntualizó, de 35 taxis salieron 20 del puerto con cruceristas a bordo. "Los taxistas se siguen viendo en la obligación de tener que ser ellos los que negocien las rutas", añadió.

A ello se une, sostuvo Miguel Ojeda, las "sanciones" que la empresa ha impuesto a varios taxistas y el abandono de las paradas que hay dentro del puerto. "No han hecho absolutamente nada por solventar esta situación", dijo.

El gerente de Nogal Estudios S.L., Javier Bello, sin embargo, no solo defendió la gestión de la empresa, sino que aseguró que el Puerto de Santa Cruz está "muy contento" con ella.

Remarcó que la función de la empresa es "organizar, ordenar e informar" al turista, y no para "vender" excursiones. "Eso se hace por deferencia al taxi, para echarles una mano y para que el turista tenga una experiencia", afirmó.

Bello recalcó que los anteriores coordinadores del sector del taxi en el muelle -en alusión Élite Taxi- fueron "expulsados" por las actividades que desarrollaban allí. "O sea, que algo no hicieron bien".

En esta línea, el gerente de Nogal Estudios S.L. defendió que la labor de sus informadores no es "invasiva", y aseveró que van "de la mano" con el sector del taxi porque interesa tanto que el taxista "inscrito legalmente" haga la ruta más larga posible como que el turista tenga "una experiencia de calidad".

Comentó también que cuando llegan dos cruceros al puerto se disponen "hasta ocho y nueve personas", y por eso los incidentes entre taxistas que ocurrían en el pasado se han reducido "a cero". "Mínimo, siempre hay tres personas", precisó. Nogal Estudios también coordina todos los ferris que arriban al puerto.

"Alcanzamos un acuerdo con los miembros de la Mesa del Taxi para mejorar el servicio, es decir, para invertir en rutas, mostradores, etc., pero, cuando se iba a ratificar el convenio, Miguel Ojeda dijo que no era prioritario para meterse él como coordinador", lamentó Bello. "Nos pidió ser él el coordinador con nosotros, y por ahí no paso", sentenció.