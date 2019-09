La alcaldesa critica que se pida dejar sin sueldo a los ediles expulsados de Cs

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, considera "lamentable" el hecho de que el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Guillermo Díaz Guerra, haya solicitado tanto a la Secretaría como a la Intervención municipal que paralicen de manera cautelar los pagos a los dos concejales expulsados de Ciudadanos, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano.

"Al Ayuntamiento de Santa Cruz llegó antes el recurso de los expulsados que la expulsión en sí. Pronto será la vista de las cautelares y tendrá que ser un juez o una jueza quien decida. Me parece lamentable que Guillermo Díaz Guerra pida que algunas personas no cobren y se pretenda asfixiar a la gente. No se les cuestiona el que puedan seguir trabajando o no, sino que no cobren. En 40 años no han tenido a bien poner una retribución a la oposición como sucede en todos los sitios de Gobierno. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de cómo ha tratado Coalición Canaria estos años a la oposición y ahora buscan seguir quitando sueldos", declaró ayer la regidora chicharrera en declaraciones a Radio Marca.

Patricia Hernández también instó a sus adversarios políticos, refiriéndose a CC y a PP, a "abandonar cualquier ilusión y nostalgia", y les invitó a "ponerse a trabajar". "Consigan o no lo de las retribuciones, que parece que es lo único que buscan, asfixiarlos económicamente, no habrá una vuelta al poder, al menos en esta legislatura. Si vuelven, será en el futuro y no por lo que están intentando", concluyó.