El PP pide que se paralicen los pagos a los ediles expulsados de Ciudadanos de Santa Cruz

El portavoz municipal del PP en la capital tinerfeña, Guillermo Díaz Guerra, solicita tanto a la Secretaría como a la Intervención municipal que paralicen de manera cautelar los pagos a los dos concejales expulsados de Ciudadanos, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano.

El edil del PP registró la pasada semana sendos escritos a los departamentos citados en los que asegura que tras haber sido expulsados definitivamente del partido por el que concurrieron a las pasadas elecciones, los dos ediles tendrán la consideración de concejales no adscritos, con efectos de la fecha de la notificación al Ayuntamiento (5 de septiembre), según la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, "por lo que no podrán integrarse en ningún grupo político salvo en el mixto, y perderán los derechos económicos inherentes a ello".

Una medida cautelar

El representante del PP entiende que la interposición del anunciado recurso judicial "no suspende" los efectos de la Ley, por lo que pide a la Intervención municipal que, de manera cautelar, se suspendan todos los derechos económicos y materiales de los concejales mencionados, así como los del grupo político al que se incorporaron al inicio del mandato.

También solicita Díaz Guerra la paralización de las retribuciones económicas a percibir si alguno de los ediles mencionados ostentase la condición de miembros con dedicación exclusiva o parcial del grupo de gobierno o fuesen designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación tal y como reza la literalidad de la Ley. Del mismo modo, Díaz Guerra se ha dirigido a la Secretaría del Pleno para que aclare "con carácter de urgencia" -5 días según la Ley 39/2015-, la situación de los concejales expulsados y la lleve a efecto.

Según detalla, el conocimiento por parte del pleno tendrá solo efectos declarativos, mientras que los efectos administrativos, económicos y materiales deben producirse retroactivamente desde la fecha de la notificación al Ayuntamiento por parte del partido que los expulsó.

Gobierno que hace aguas

El portavoz municipal del PP asegura que "el gobierno municipal del tripartito PSOE, Podemos, Cs comienza a hacer aguas, con unos que estaban pero ya no están y otros que están pero no son, y, lo que es peor, algunos no saben aún que no son y que pronto no estarán".

El edil hace mención a que los propios ediles desconocieran su situación, y subraya que "esa incertidumbre es muy mala para la inversión, la toma de decisiones y en definitiva, para Santa Cruz".

Cabe recordar que los concejales de Ciudadanos citados, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano fueron expulsados del partido hace dos semanas. Sin embargo, ambos ediles recurrieron esa decisión, al entender que esa decisión contraviene los propios estatutos de Cs y vulnera los artículos 22 y 6 de la Constitución, que afectan a la participación política y al funcionamiento de una organización.