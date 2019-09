El párroco de Miramar demanda desratizar el entorno de la iglesia

"Estamos viviendo una situación inaguantable. El ayuntamiento debería tomar medidas contra las ratas, ya que estas se meten a diario en la parte baja de la iglesia". Esta es la súplica del cura-párroco de la iglesia de San Juan de la Cruz de Miramar, Roque Rodríguez, a la hora de denunciar el día a día que se reproduce en el entorno del centro religioso y que de alguna manera está lastrando la actividad de este enclave del populoso barrio.

Al respecto, el titular de la iglesia apuntó que la parte baja de la iglesia "tiene un problema de ratas; entran con muchísima facilidad a la primera planta desde los arbustos crecidos que hay en los jardines y que no se han tratado. Desde este lugar saltan al rellano. Es ahí en donde casi a diario se detectan las ratas que han entrado en la planta baja".

"Aquí se han vivido situaciones de tensión, ya que los feligreses y visitantes se han enfrentado con el temor de que estos bichos les puedan morder. Sin ir más lejos, el último episodio se vivió hace escasos días cuando una rata hizo frente a una señora y al querer huir se tropezó y estuvo a punto de romperse la cabeza y darse en la pierna al caer por la impresión", aseguró.

Roque relata que durante las últimas semanas una de las personas que le ayudan en la iglesia "ha echado más de diez ratas, y le digo que no es una exageración. Lo que no es normal es que esto suceda. A lo mejor es cotidiano ver una o dos de vez en cuando, pero no de forma habitual concentradas en el entorno, ya sea por la falta de mantenimiento de los jardines o la acumulación de basuras", dijo.

Uno de los grandes temores de los feligreses es que la situación no se corrija antes de que empiece la catequesis, "que en un principio se imparte en unas semanas y significará que entre 30 y 50 niños tendrán que convivir con ello. También se suma la otra parte de la actividad religiosa que se realiza en este entorno. Tiene que haber una reacción ante un problema que no es ocasional, sino que se ha convertido en más habitual de lo que parece. Hace unos 10 días la situación era de acumulación de basura en los exteriores y ahora el ayuntamiento tiene que desratizar por el problema de roedores", apremió.

El cura reconoció que ha utilizado las redes sociales para denunciar la situación. "¿Por qué no he llamado a los servicios municipales? Le digo, por otro problema me puse en contacto con el ayuntamiento y ni caso. ¿Por qué voy a llamar si luego no se molestan en contactar conmigo?", se preguntó.

Durante la visita, vecinos que iban sumando al encuentro demandaron también la poda de algunas de las palmeras próximas a las fachadas de los bloques, sobre todo las que están al principio cuyas ramas llegan a las ventanas, al principio de la calle .

Por su parte, fuentes del área de Medio Ambiente invitaron a los ciudadanos a comunicar cualquier incidencia a través de la página incidenciasplagas@santacruzdetenerife.es, precisaron.