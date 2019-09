Santa Cruz destituye al jefe de Protección Civil, Santiago Martín

El área de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz tomó ayer la determinación de cesar al jefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la corporación, Santiago Carlos Martín. Una iniciativa con la que busca desarrollar un nuevo modelo de trabajo en el área y darle un nuevo impulso al servicio, así como acometer su modernización, el refuerzo y el incremento de su especialización.

En este caso, Carlos Martín ostentaba el cargo de jefe de la agrupación desde finales de 2017, después de ser propuesto por el alcalde del municipio José Manuel Bermúdez.

Con el también presidente de la Asociación de Jefes de Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil de Canarias (Aprocica) a cargo, el servicio dependiente del área de Seguridad ha visto cómo se han incrementado los medios materiales y de personal (100 asociados y unos 50 miembros operativos, destacaron fuentes del área).

No obstante, las relaciones con destacados miembros y mandos de la Policía Local santacrucera se han ido deteriorando con el paso del tiempo por las continuas fricciones surgidas en el ámbito competencial.

Ahora, el cambio de gobierno municipal va a suponer una reestructuración de la agrupación de voluntarios de Protección Civil, iniciándose el proceso con la destitución de Santiago Carlos Martín, confirmada ayer a través de un comunicado difundido entre los medios de comunicación.

Sobre todo ello, el concejal responsable de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente local, Florentino Guzmán, explicó que los principales objetivos del presente mandato pasan por "modernizar, reforzar y aumentar la especialización del servicio fundamental que presta la agrupación a la ciudadanía", recordando que durante los últimos meses "se han diseñado múltiples propuestas para mejorar la motivación, coordinación y labor de los voluntarios".

Con base en ello, Guzmán apuntó que el área "ha llegado a la conclusión de que hace falta un nuevo modelo de agrupación", siendo necesario "darle un impulso para ofrecer mayor coordinación y efectividad".

Explicó, además, de que es necesario incorporar personas y colectivos que enriquezcan las características del excelente grupo de trabajo que ya es la familia de Protección Civil", añadió.

Es por ello, y por otras cuestiones, por lo que se ha concretado el cese de Santiago Carlos Martín, cuyas funciones serán asumidas por un funcionario municipal.

Guzmán puso en valor la profesionalidad del ya exjefe, del que dijo que "ha demostrado una vocación y capacidad de servicio muy importante a lo largo de todos los años que ha estado al frente de la agrupación".

Por su parte, el exalcalde de Santa Cruz y líder local de CC, José Manuel Bermúdez, apuntó que el cese de Carlos Martín "es lo más injusto que he visto. Santi le ha dedicado su vida como voluntario de protección civil a esa agrupación y no se entendería sin su trabajo intenso, constante y dedicado. Como voluntario ha sido el pilar en muchos acontecimientos luctuosos y festivos de Santa Cruz", dijo.

Bermúdez reconoció desconocer "qué razones existen para su cese por parte de la alcaldesa" y confirmó que "pediremos explicaciones en los órganos del ayuntamiento. Su trabajo y su servicio a esta ciudad merecen nuestro respeto y reconocimiento. Lamentamos profundamente ese cese del que desconocemos los motivos", concluyó.

Una destitución "injusta"

El hasta ayer jefe de los voluntarios de Protección Civil en Santa Cruz, Santiago Carlos Martín, reconoció ayer haberle cogido "por sorpresa" la destitución del cargo por parte del concejal de Seguridad, considerándolo de "injusto" porque "el concejal en ningún momento anterior me había transmitido descontento. Al respecto señaló que "sobre las 16:00 horas recibí la llamada anunciándome el cese. Lo único que puedo decir es que todo lo que sea mejorar el servicio le viene bien a Santa Cruz y a la seguridad de los ciudadanos", dijo sobre los argumentos para justificar el cese.

Tristeza y dolor personal

Reconoció sentir "tristeza y dolor personal después de tantos años dedicados 24 horas al día durante 365 días del año. Mi familia siempre ha estado a un lado por el trabajo que se ha realizado, porque Santa Cruz demandaba una atención especial y muy extensa". Carlos Martín resaltó que se trata de "una decisión política, tal y como me transmitió el edil sin entrar en más detalles. Mi destitución es injusta porque he trabajado desde el corazón y con devoción".

Sin vinculaciones políticas

Por otra parte, Santiago Carlos rechazó estar vinculado a algún partido político, "ya que he trabajado con todos. Si se me ha vinculado con alguno sería muy injusto, porque he demostrado estar siempre a disposición del trabajo", dijo horas después de ser cesado.