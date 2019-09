Los concejales de Ciudadanos recurrirán la ley de municipios si pasan a no adscritos

Matilde Zambudio y Ramón Lazcano, concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que han sido expulsados de Ciudadanos (Cs) por suscribir un pacto con el PSOE, han informado este viernes de que recurrirán la ley de municipios de Canarias ante el Tribunal Constitucional si pasan a no adscritos.

Matilde Zambudio ha comunicado esta decisión en declaraciones a los periodistas después de que la dirección de Ciudadanos los haya expulsado y haya pedido al Ayuntamiento que se tomen las medidas necesarias para considerarlos como "no adscritos", con la pérdida de sus derechos "políticos y económicos".

Sin embargo, los concejales consideran que la ley de municipios de Canarias es inconstitucional porque califica de tránsfuga a los representantes políticos que son expulsados y, además, limita los derechos políticos, que son un derecho fundamental.

Por el contrario, la normativa estatal, que es la ley reguladora de las bases del régimen local, considera que los tránsfugas son quienes se van a otro partido y no, como es el caso de los concejales de Ciudadanos, los que son expulsados de su formación política.

Zambudio, que al igual que Lazcano no va a renunciar a su acta de concejal, ha informado de que recurrirán la ley de municipios en función de la respuesta que los tribunales den a la demanda que han presentado ante los tribunales sobre su expulsión porque consideran que se han vulnerado derechos fundamentales.

En esta demanda, presentada el 2 de septiembre pasado y hecha pública ayer, ha detallado que han pedido una medida cautelar por el perjuicio que ocasionaría pasar a concejales no adscritos.

"Tendremos que esperar a que se resuelva esa medida cautelar y en función del pronunciamiento ya sabremos la situación en la que quedamos, pero de momento no estamos en no adscritos", ha aclarado Zambudio, quien ha precisado que los tiempos dependen de los tribunales, puesto que no hay un tiempo tasado sino que va en función de las cargas de trabajo que tengan los juzgados y podría tardar "bastante tiempo".

Respecto a las pruebas que han incluido en su recurso ante los tribunales, ha comentado que se encuentran conversaciones mantenidas con la secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos en Canarias, Teresa Berástegui, en los días previos a la constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mientras se estaba negociando un pacto.

Estas pruebas, según Zambudio, demuestran que no hubo una orden expresa de no pactar con el PSOE sino que, por el contrario, Berástegui, quien tenía en su whatsapp el contenido integro del pacto con los logos de Cs y PSOE, dio instrucciones para que cerrasen un pacto con los socialistas en 24 horas.

Además, ha relatado, "siendo consciente de esa situación", después de la votación que gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos hizo alcaldesa a la socialista Patricia Hernández, "llamó pidiendo disculpas".

Por ello, ha criticado que el problema de Ciudadanos en Canarias lo han generado quienes "han sido las cabezas" y lo han dirigido hacia "un fracaso absoluto".

"Ciudadanos en Canarias ahora mismo no hay por dónde cogerlo", ha manifestado Zambudio, quien ha agregado que el partido "está muerto", aunque no piensa afiliarse a otra formación política porque "el manifiesto de Ciudadanos lo volvería a suscribir hoy, mañana y dentro de 20 años".

Tampoco van a renunciar los concejales a su acta porque, según Zambudio, sería achantarse a una medida de presión "que es lo que se pretende" y así lograr "la finalidad que todos sabemos", que sería devolver a CC la alcaldía.