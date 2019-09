Aprueban 700.000 euros para el complejo deportivo de Las Delicias

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer la ampliación y reforma del complejo deportivo municipal de Las Delicias, con una inversión total de 703.038,45 euros y un plazo máximo de ejecución de ocho meses.

Entre los objetivos principales de este proyecto, cuya licitación había sacado a concurso el anterior equipo de gobierno, destaca la eliminación de barreras arquitectónicas para hacer que el complejo sea más accesible, y la ampliación y mejora de las instalaciones existentes.

Ayer, la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, recalcó que uno de los compromisos más importantes del nuevo grupo de gobierno municipal es dotar a los chicharreros de espacios deportivos y puntos de encuentro públicos de calidad en todo el municipio. "No queremos que ningún ciudadano de Santa Cruz se vea obligado a coger el coche para practicar deporte", dijo.

Cabe señalar que El Día adelantó este domingo que el Consistorio afrontará con fondos propios la construcción de los complejos deportivos previstos en Tíncer y Cuesta Piedra, una decisión que Hernández justificó en la necesidad de que los precios finales sean más asequibles para los vecinos.

"Queremos acercar el deporte y los puntos de encuentro de calidad cerca de sus hogares", insistió la alcaldesa, quien subrayó la importancia de la eliminación de las barreras arquitectónicas para que el complejo sea accesible y lo pueda usar el mayor número posible de personas.

Para el Ayuntamiento de Santa Cruz es imprescindible continuar trabajando por alcanzar la accesibilidad universal en la ciudad, un ambicioso objetivo para que las personas con discapacidad o movilidad reducida sientan que el municipio también está diseñado para ellos.

Asimismo, es un compromiso prioritario del Consistorio capitalino poder recuperar aquellos espacios indispensables y con enorme potencial para que los vecinos, en este caso de Las Delicias, del distrito Ofra-Costa Sur, puedan disfrutar de un complejo que, en este momento, se encuentra en una situación de bastante precariedad.

Según el proyecto que se presentó en abril, el proyecto contempla, entre otras actuaciones, una nueva entrada lateral, por la que se controlará mejor el acceso al recinto. La instalación recibirá la construcción de una segunda planta, sobre la ya existente, con el fin de duplicar las plazas de vestuarios. También se realizarán otros dos para árbitros, un despacho y una sala de reuniones.

En cuanto a las instalaciones adyacentes, se recoge la prolongación de las actuales gradas de la cancha de fútbol sala. Se acometerá, igualmente, la necesidad de cubrir la cancha de baloncesto y de reubicar el rocódromo y el boulder, que se encuentran ahora mismo junto a las dependencias municipales de Ofra.

Nuevo gerente para el Organismo Autónomo de Cultura

La Junta de Gobierno de Santa Cruz aprobó ayer la convocatoria para iniciar el proceso selectivo que permitirá elegir al nuevo gerente del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), ente que ahora preside la concejal Matilde Zambudio. Según las fuentes municipales consultadas, será un concurso abierto, por tanto se podrán presentar todas aquellas personas, funcionarios o no, que reúnan los requisitos que fijarán los pliegos. La idea que estudia el consistorio es que el OAC cuente con nuevo gerente antes de que finalice el año. El OAC no cuenta con la figura de gerente desde principios del año 2017. Tras convocarse el correspondiente concurso, el elegido fue destituido por el entonces concejal del área, José Carlos Acha. Según trascendió en ese momento, el gerente denunció supuestas irregularidades cometidas por el ya exedil. Con posterioridad, en el Organismo Autónomo se creó el puesto de coordinador de los servicios económicos administrativos, pero no se volvió a convocar el concurso para elegir nuevo gerente.