Santa Cruz de Tenerife exige 36 millones más por los intereses del 'caso Las Teresitas'

Esta semana se enviará el nuevo cálculo al Juzgado

Recuperar "todo" el dinero público malversado en Las Teresitas fue una de las primeras prioridades de la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, desde que llegó al cargo, hace menos de dos meses. Hoy, el ayuntamiento dispone de la cantidad total que reclamará a los condenados, bastante más elevada de la que se había solicitado hasta ahora.

Según los cálculos realizados por los servicios jurídicos municipales, entre la cantidad principal y los intereses generados desde que se produjo la compraventa de los terrenos hasta que se dictó la sentencia condenatoria, el 26 de marzo de este año, el ayuntamiento debe ser indemnizado con 99.279.184,53 euros, una cantidad muy cercana a la que los socialistas venían reclamando desde hace cuatro años, cuando ejercían su labor en la oposición.

Solo en intereses, y aquí reside la gran novedad del cálculo hecho ahora, el consistorio solicita más de 36 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad tiene que ver con el dinero que se pagó por las parcelas del frente de playa, 52,5 millones, mientras que el resto, 1,6 millones, está relacionado con el valor de las transferencias injustificadas de aprovechamiento urbanístico, que ascendieron a 9,1 millones de euros.

La alcaldesa de la capital confirma a El Día que esta misma semana enviarán al Juzgado que instruye la causa de Las Teresitas la documentación que recoge las nuevas cantidades que ahora reclama el Ayuntamiento de Santa Cruz a los condenados por este caso: el exalcalde de la capital Miguel Zerolo, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, así como otros responsables políticos y técnicos municipales.

"Pensábamos que la liquidación estaba hecha, pero nuestra idea iba por un lado y la realidad por otra", reconoce la alcaldesa. Cabe señalar que los intereses no se liquidan automáticamente, sino que hay que pedirlo.

Es decir, que el equipo de gobierno anterior (CC-PP), si bien había formulado la correspondiente reclamación al Juzgado, solo la había hecho por el valor inicial de las parcelas (52,2 millones), sin tener en cuenta los intereses que se habían generado desde el año 2006, cuando se ejecutó la compraventa.

"Se estaba trabajando en recuperar el dinero, pero dando por hecho una realidad que no era, y es que no se había pedido la liquidación de intereses", recalca Hernández, quien subraya que si no se hubiera dado este nuevo paso "el juzgado caminaría para concedernos algo más de 52 millones, pero no los 99,2 calculados". Es decir, que Santa Cruz "perdería 40 millones de euros".

Cantidad devuelta

Hasta ahora, los condenados han devuelto al consistorio, a través del juzgado, algo más de un millón de euros, una cifra muy alejada de las aspiraciones municipales. Como se recordará, el Tribunal Supremo (TS) confirmó en marzo de este año, dieciocho años después de los hechos y doce tras la presentación de la denuncia, la sentencia dictada en abril de 2017 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Así, seis personas vieron ratificada su condena, entre ellas el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (CC), condenado a siete años de prisión.

Además, el Alto Tribunal confirmó la pena de siete años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, de cuatro años y seis meses para el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín González y para el funcionario Víctor Reyes, y de cinco años y tres meses para los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

El caso de Las Teresitas, que se remonta al año 2001, surgió tras la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del frente de esta playa por un importe de 52,5 millones de euros, cuando el precio de tasación era de 19 millones de euros, según los informes municipales.