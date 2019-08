Valleseco no se cree nada

El olor a gasoil y una mancha en la zona de baño de Acapulco condiciona la reacción de los usuarios a las preguntas realizadas acerca del futuro del litoral de Valleseco, una de las grandes propuestas que los vecinos no han dejado de escuchar durante muchos años. Tanto, que "ya no damos un duro por ello. No creemos que finalmente tengamos un litoral que podamos disfrutar sin incomodidades o evitar ir a la playa de Las Teresitas".

Es el sentir generalizado. Se refieren, claro está, a las propuestas y promesas sobre la mejora integral del litoral de Valleseco que se han vertido desde las administraciones desde al menos, 1995, cuando la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente con Felipe González y, posteriormente, ministra del área con Zapatero, Cristina Narbona, anunciara la ejecución de obras en la playa de Valleseco.

Han transcurrido la friolera de 24 años y ahora, el pasado día 8 de julio, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, se mostró convencido de que el proyecto propuesto por el exalcalde José Manuel Bermúdez, por fin, verá la luz tras ser informado por Puertos del Estado.

Es el último trámite administrativo necesario para que las máquinas inicien su trabajo en el ámbito de la zona de Ligrasa, entre las torres de Capitanía Marítima y el Cidemat, a principios del año que viene. Será el comienzo, si no hay más retrasos, de la primera fase del proyecto.

"Todo eso está muy bien, pero la realidad es que todavía no tenemos nada. Se dice y se habla mucho, primero se retrasa por esto, por lo otro, pero no vemos nada. Algo sí, el pestazo que hay a gasoil y la mancha que hay ahí", dijo uno de los vecinos de Valleseco mientras arreglaba uno de los barcos varados.

De los 20 usuarios consultados, solo siete creen que por fin se está en el último paso para que el tan esperado proyecto Sol y Sombra se haga realidad. El resto de los abordados entre las zonas de El Bloque, Acapulco, Muelles de Cori y La Alemana (zonas de baño del litoral de Valleseco) muestran una actitud tremendamente negativa.

"Tal vez usted no lo entienda, pero hablamos de que nos hemos manifestado, se han analizado proyectos, cada año dicen que está cerca y pasa y pasa el tiempo sin que las máquinas entren y empiecen las obras. Hasta entonces, de vez en cuando alguna entra para quitar las piedras", dijo uno de los usuarios de La Alemana, Juan González.

En esa misma línea se pronuncia Cristi Aguiar. Usuaria de toda la vida y activista en defensa de la mejora del litoral, se muestra muy pesimista y recuerda que "cuando tenía 13 años hicimos campaña para que no cerraran la playa, pero desde ese momento se prometieron miles de cosas y no se ha hecho nada y no creo que finalmente se haga. Recuerde que el papel aguanta todo", dijo sobre el proyecto.

"Si la hacen espero que sea una nueva playa para todos los usuarios, pero el inconveniente será que va a venir mucha gente de fuera. Me gusta que la playa siga siendo la de siempre, accesible y con chiringuito. Sospecho que puedan estar pensando en que se privaticen servicios, lamentablemente. Prohibiciones de mil cosas y precios supercaros", apuntó.

Mila Cabello, usuaria de Cori por tener perro y vecina de Residencial Anaga, tampoco cree "que se haga algo en todo esta zona. No interesa a nadie. Hasta que no lo vea no lo voy a creer. Pienso que se trata más bien de un debate político más que otra cosa. El tema se amplifica y se difunde por todos sitios siempre cerca de las elecciones, pero Valleseco y su litoral siguen siendo el mismo. No hay nada que hacer. ¿Si finalmente lo hacen? Pues lo sentiré porque no podré bañar al perro aquí o en Acapulco", dijo entre risas.

Precisamente, otra bañista del ámbito de Acapulco, María González, puso en valor la oportunidad de que se cree otra zona de playas en Santa Cruz, considerando que "la idea es muy buena y ahora lo que tienen que hacer es acondicionarla. La playa de Las Teresitas no es suficiente para que los vecinos nos peguemos un baño y es fundamental que cuando se hagan las obras se dote de los servicios necesarios", añadió.

Laura Estupiñán considera que el litoral de Valleseco lleva mucho tiempo "en malas condiciones y sería fantástico que este proyecto se hiciera efectivo de una vez por todas".

No obstante, recuerda, al igual que otros vecinos que han sido consultados, que "llevamos mucho tiempo exigiendo que las actuaciones sean una realidad. Como idea sería muy bonito y fantástico", añadió. Sobre la zona de Ligrasa reconoció "no tener muy claro cómo es el proyecto final, pero sí estoy plenamente convencida que se debe dotar con servicios".

Fueron opiniones de parte de los usuarios que sienten las zonas de playa como suyas y que defienden, en líneas generales, la mejora del litoral, aunque la gran mayoría de ellos ya no creen que se vayan a hacer las obras.