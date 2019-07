Las oficinas del Organismo Autónomo de Fiestas dejaron anoche de lado la burocracia para hacer sitio a más de un centenar de representantes de grupos oficiales del Carnaval que secundaron una inédita reunión con la alcaldesa de la capital, Patricia Hernández, y el concejal responsable de la organización, Andrés Martín Casanova. El motivo de la cita: un brindis por el Carnaval "de los coquetos años 50", si bien el equipo de gobierno presentó a los protagonistas de sus macrodecisiones: los directores de las galas, María Díaz y Marcos Marrero; el autor del cartel anunciador, Javier Nóbrega, y el escenógrafo, Javier Torres Franquis.

El anfitrión del organismo, Andrés Martín Casanova, deslizó que las "microdecisiones" que afectarán a las bases de los concursos se quedan para septiembre, cuando parte del personal de Fiestas y los representantes de los grupos regresen de las vacaciones. Y para celebrar el encuentro, un brindis por el Carnaval 2020. En las escaleras del fondo, habilitadas como improvisada tarima para la alcaldesa, el concejal de Fiestas, los directores de la gala, el cartelista y el escenógrafo, la propia Patricia Hernández mandó a parar cuando iba a alzar su copa y se percató de que los representantes estaban aún a secas. No perdió la oportunidad para amenizar la espera dejando un mensaje: "Alguien me comentó que desde la época de Manolo Hermoso no se hacía un brindis de estas características", a lo que Juanjo Coello, de Guachipanduzy infantil, comentó: "Tal vez también se hizo con José Emilio García Gómez", lo que denuncia sus décadas de participación en el Carnaval.

La cita estaba prevista para las ocho de la tarde y ya desde media hora antes los invitados esperaban a las puertas de Fiestas. Llamó la atención el poder de convocatoria con el pleno de diseñadores, con Miguel Ángel Castilla, Antonio Santos Arteaga, Santi Castro, Juan Carlos Armas, Daniel Pages y Jorge González Santana, exponentes de las generaciones en liza. También asistió la Asociación de Reinas del Carnaval, y con varias soberanas presentes y Lucía Luisa Ramos Vaquero al frente. Histórico reencuentro de los directores de la gala, María y Marco, con Esteban Reyes, con quien recordaron su dos viajes a Niza, o con el presidente de Cascarrabias, murga que ganó en el Norte y que se estrena precisamente en Santa Cruz 2020. El acto fue sencillo y muy numeroso en participación, tanto que se echó de menos una megafonía. Tras unas breves palabras, fin de fiesta con la salutación de la alcaldesa con cada representante. Precisamente en el Organismo Autónomo de Fiestas, y no había una guitarra ni un timple. Ayer reinó la cordialidad.