Fiesta de las flores en Santa Cruz

Solo faltó el nuevo presidente del Cabildo de Tenerife para que la capital tinerfeña tuviera ayer a la plana mayor del Pacto de las flores en la celebración del apóstol Santiago, copatrono de la ciudad, en la que se firmó el acuerdo para lograr el Gobierno regional. Los presidentes del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres -que acudió a la parada militar y salió volando para Gran Canaria-, y del Parlamento, Gustavo Matos, así como la alcaldesa, Patricia Hernández, no ocultaban su alegría por la primera cita en la que coinciden tras la caída del último bastión de CC, el Cabildo.

Antes de las siete de la tarde, a las puertas de La Concepción de Santa Cruz, donde se celebraba la parada militar primero y luego la eucaristía del copatrono de la ciudad que continuó con la procesión, de las primeras autoridades en llegar fue el concejal de Seguridad, Florentino Guzmán Plasencia, esta vez sin la corbata republicana que lo ha acompañado en sus tomas de posesión como edil en 2007, 2011, 2015 y 2019. Luego se incorporó el exalcalde de Santa Cruz, hoy jefe de la oposición, José Manuel Bermúdez, fiel a la cita, "como siempre", dijo. Poco a poco destacó la nutrida representación militar, cuyos uniforme contrastaba con la alfombra roja que cruzaba el frente de la iglesia, hasta cerca de las escaleras del puente de El Cabo, a juego con los tres damascos que colgaban de los balcones de la primera parroquia de Santa Cruz de Tenerife.

A pie llegó la consejera de CC Verónica Meseguer, mientras que la responsable insular Mariam Franquet estrenó coche oficial, en el lado del acompañante del conductor. Fracasaron quienes pensaban que detrás iba el titular del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín.

Cuando ya se había formado la comitiva de autoridades, a las puertas del templo, en una esquina de la calle Ni Fú-Ni Fá apareció el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, mientras pasó a su lado la número 1 de Ciudadanos en Santa Cruz, Matilde Zambudio y, como la calle, ni se inmutaron. La última en llegar fue la alcaldesa, la anfitriona. Su presencia marcó el inicio del acto, mientras apareció desde una esquina de la vera del barranco el titular del Parlamento, Gustavo Matos, que echó manos a un bolsillo de la chaqueta y sacó en un manojo la medalla corporativa. Rápidamente comenzó el desfile militar, con la interpretación del Himno Nacional y el pase de revista a la tropa del capitán general de Canarias junto a Patricia Hernández. Segundos antes, el toque de trompeta pareció sobrecoger a Gustavo Matos en su conversación con Ángel Víctor Torres, quien tomó la precaución de tapar su boca con una mano, tal vez para advertirle que después de la parada militar se iría.

Para completar los honores, salió el concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova, con el pendón de la ciudad. Una, dos y... a la tercera logró superar el dintel de la puerta de la iglesia. La banda militar interpretó una partitura que trajo al recuerdo a la asociación de recreación histórica de la Gesta y a su flautista. En la salutación a las autoridades, mientras hablaban codo con codo Bermúdez y Guillermo Díaz Guerra, del PP -tal vez de lo que pudo haber sido y no fue-, se encontraron de frente a la alcaldesa en el saludo oficial.

Tras el acto militar, se rompió la formación, y se armó la procesión del traslado del pendón al interior del templo, portado por Andrés Martín, al ser el concejal más joven de la Corporación. Eran las 19:40 horas. En el coro, la UA El Cabo, con Israel Espino al frente. No empezaba a cantar. La procesión decidió enfilar el pasillo. Y llegó justo al altar. La alcaldesa, el jefe de la Zona Militar de Canarias y el concejal del pendón detrás. 10, 20, 30 segundos... Un minuto... Y no hacía acto de presencia el obispo. Finalmente, las autoridades decidieron colocar el pendón en su sitio en la asamblea y sentarse a esperar. Toni Cedrés, uno de los monaguillos, advirtió a uno de los asistentes: "Es que la misa estaba prevista a las 20:00 horas y las autoridades llegaron antes"... En la espera, y mientras se repartía la liturgia, una lectora le tiró el bastón de mando a la alcaldesa, que lo había dejado apoyado en su reclinatorio para sacar el abanico del bolso. Todos y cada uno de los sitios tenían su tarjeta oficial del ayuntamiento con el nombre, salvo el de Enrique Arriaga, máximo representante ayer del Cabildo en la misa, al que no le asignaron ni reclinatorio.

Los 20 minutos de espera por la llegada del obispo dio tiempo a percatarse de la marcha del presidente del Gobierno, o de la presencia de un histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz que prefirió pasar desapercibido. O también de la pulsera naranja que llevaba Arriaga en su muñeca derecha.

Tal vez como gesto de referencia, tras la procesión de llegada al altar, antes de la genuflexión el obispo hizo una leve inclinación para saludar a las autoridades, para seguir con la eucaristía, en la que recordó que el día de la Virgen del Carmen celebró 43 años como sacerdote. Curiosamente, se disparó el politono de un móvil y sonó... la danza de los enanos, qué mejor homenaje para un obispo palmero. Tras la canción dedicada de El Cabo -el Ave María-, acabó la misa y luego ofrenda en la tumba del general Gutiérrez y en la calle, ante su busto, con más flores que firmantes tuvo el pacto que dio el Gobierno al PSOE.