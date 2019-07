Matilde Zambudio sentencia que Ciudadanos en Canarias "ha muerto"

Ciudadanos (Cs) en Canarias "ha muerto", sobre todo tras la creación de una gestora y por la "fallida política de pactos llevada a cabo tras las elecciones del 26 de mayo, lo que está provocando la baja de afiliados y la dimisión de cargos orgánicos a nivel insular y local". Así lo ha manifestado Matilde Zambudio, de Cs, primera teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Tanto Zambudio como Juan Ramón Lazcano, también edil de Ciudadanos en la capital, han sido expulsados por la formación naranja, aunque esta decisión aún no es definitiva, pues estos han presentado alegaciones.

Ciudadanos les abrió un expediente tras el pleno de constitución del Consistorio chicharrero, en el que votaron a favor de la elección de la socialista Patricia Hernández como nueva alcaldesa de la ciudad, en sustitución del nacionalista José Manuel Bermúdez, quien había ganado las elecciones. Según Cs, Zambudio y Lazcano tendrían que haberse votado a sí mismos. Sin embargo, ambos mantienen que siguieron las directrices del partido. El pasado 9 de julio, la Comisión del Régimen Disciplinario de Ciudadanos le notificó su expulsión del partido.

En el caso de que la expulsión se convierta en definitiva, una vez resuelto el periodo de alegaciones, Zambudio y Lazcano pasarían a ser ediles no adscritos y se quedarían sin sueldos ni cargos, si se aplica la Ley de los municipios de Canarias. Pero sea cual sea la resolución final, se quede o no sin retribución económica, la primera teniente de alcaldesa aseguró ayer a El Día que no abandonará el Ayuntamiento de Santa Cruz, evitando así que se pueda presentar una moción de censura contra Patricia Hernández. Asimismo, y con respecto a la aplicación de la citada ley, cuyo artículo 28 recoge la situación de los concejales no adscritos o tránsfugas, Zambudio indica que esta norma es "manifiestamente inconstitucional" y anuncia que acudirá al Tribunal Constitucional si es necesario.

En esta ley se establece que los concejales tránsfugas "no podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeños de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas pendientes de la corporación". Asimismo, en cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, "no serán de aplicación a los concejales no adscritos, a los que tampoco podrán asignarse otras ventajas económicas y materiales por razón de tal condición". Pero Zambudio ha señalado que ni siquiera la expulsión es definitiva, por lo que "todo sigue igual".

La también concejal de Promoción Económica, Cultura y Patrimonio aprovecha también para apuntar que la situación que "hay en Ciudadanos en estos momentos es de debacle absoluta", y señala que la gestora es un reflejo fiel de lo que ya había antes y "no viene a regenerar absolutamente nada dentro de la estructura orgánica interna del partido". En este sentido, la primera teniente de alcaldesa en Santa Cruz señala como responsables de la "muerte" de la formación naranja en Canarias a Vidina Espino, secretaria de Comunicación de Ciudadanos, que denunció un "tamayazo" en la capital, y a Teresa Berástegui, secretaria de Acción Institucional de Cs en Canarias, "por la nefasta gestión que hicieron durante la campaña electoral, la peor que hubo a nivel nacional".

Esta explicó ante los micrófonos del magazine radiofónico El Espejo Canario que, días antes de la constitución del Ayuntamiento de la capital, el comité de pactos les dio la instrucción de que tenían que pactar con Coalición Canaria, decisión que "no entendíamos porque no era compatible ni con lo dicho en campaña ni con la línea del partido". Añade que cuando se malogró el pacto regional de centro-derecha, un día antes de la constitución del Consistorio, Teresa Berástegui les dijo que apoyaran al Partido Socialista, y el mismo sábado "nos envían un telegram, una herramienta que no existe en mi teléfono".

La primera teniente de alcaldesa señala que tanto ella como Juan Ramón Lazcano, edil responsable de Urbanismo e Infraestructuras, debido a que la expulsión "no se nos ha notificado de manera oficial", se siguen considerando militantes de pleno derecho de Ciudadanos, "aunque con las restricciones que comporta estar suspendidos de militancia, una medida cautelar que se adoptó".