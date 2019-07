La AV Tres Barrios pide renovar las marquesinas de Santa María del Mar

La AV Tres Barrios de Santa María del Mar reclamó ayer la renovación de las marquesinas de las paradas de guagua del barrio, así como el traslado de alguna del interior del callejero por una cuestión de seguridad. Estas peticiones vienen justificadas por la necesidad de modernizar las infraestructuras e igualar los servicios que se prestan en el barrio en relación a otros puntos del municipio.

Así los explicaron ayer el presidente del colectivo vecinal, Lolo Dorta, y el tesorero del grupo, José García, quienes pidieron que el nuevo gobierno de Patricia Hernández "afronte la mejora de las marquesinas en todas las partes del barrio, especialmente las que están en el ámbito de la carretera general de Santa María del Mar (TF-293)".

En este punto los representantes vecinales señalaron que las condiciones que tienen los vecinos para coger la guagua no son las adecuadas, "por ejemplo, las paradas de están casi juntas en la carretera general y la calle Columbrete. En la general, la parada es un cubículo de cemento sin servicios ni luz. No deja ver cuando viene la guagua y a primera hora se llena tanto que se convierte en un peligro por el paso de los coches que suben hacia El Sobradillo".

"Y la cosa no mejora enfrente. En el carril de bajada, cruzar la vía es peligroso y mucho más para las personas mayores porque no es fácilmente accesible", añadió Dorta, que destacó que la acera casi no existe y que "nadie con movilidad reducida o con sillas puede pasar por la misma. Tiene que ir por la carretera para ir al barrio".

García resaltó la idea y explicó que los que más sufren el problema son las personas mayores o las madres con niños y carritos. Es ahí cuando bajarse en esta parada, por ejemplo, se convierte en un auténtico peligro porque no hay infraestructuras para garantizar la seguridad", añadió.

Los representantes de la AV Tres Barrios pidieron, también, la renovación de la marquesina de la calle Columbrete, "que está en las mismas condiciones", así como el resto que se sitúan o que están marcadas a lo largo de la general, principalmente en el carril de bajada desde El Sobradillo.

En otro orden de cosas, tanto Dorta como García reclamaron un cambio de la parada número 1.760, la que se encuentra justamente en la calle Tamaragua. "Aquí sucede lo siguiente. La guagua cuando para, deja la parte de atrás por fuera y como vienen coches de la parte alta de la calle Checerquén se produce un problema de seguridad. No es la primera vez que hay un incidente en este punto", advirtió el primero.

José García dijo que "lo consecuente para evitar los riesgos es que la parada se traslade a unos 10 metros, al lado del parque de La Estrella y en la calle Checerquén. Con ello se garantizaría la seguridad de los vehículos".

El presidente vecinal confirmó la idea, argumentando además que "la nueva parada asumiría a los usuarios de las líneas 018, 034, 035 y 036. Queremos unos pequeños cambios que trasladamos al nuevo Gobierno para solucionar los problemas que sufrimos en el barrio", dijo para concluir.