Santa Lastenia carece de columbario pese a estar proyectado desde 2016

El cementerio de Santa Lastenia, el más grande de Santa Cruz, carece tanto de un espacio específico para guardar las urnas con cenizas de fallecidos, conocido como columbario, como de un lugar para que estas puedan ser esparcidas, como sí existe en el cementario de San Luis, en el municipio vecino de La Laguna, al que se denomina Jardín de las Cenizas.

El camposanto de la capital solo ofrece la posibilidad, a los usuarios que así lo soliciten, depositar las pequeñas urnas en los nichos normales, bien sean comprados, alquilados o en propiedad.

Y todo ello a pesar de que en la celebración del centenario del camposanto capitalino, en 2016, se anunció como novedad la creación de esos pequeños nichos para cenizas (columbario) para los siguientes meses. Desde esa fecha hasta ahora, la empresa encargada de gestionar este servicio, Cetensa, no ha avanzado al respecto.

La queja llega después de que esta semana, una vecina de la capital expresara a este periódico su malestar por la respuesta que se le dio en Santa Lastenia cuando se interesó en depositar allí las cenizas de un familiar.

La afectada relató que se le ofreció dejar la urna en la que llevaba los restos de un familiar, que por expreso deseo antes de morir no quería estar encerrado, en una fosa común ubicada en un descampado junto a otras tumbas. "Pero sin precisar un lugar", comentó. "Y todos tenemos derecho a quedar en camposanto. Creo que existe poco respeto a los muertos".

El gerente de Cetensa, Juan Antonio Higueras, matizó ayer que el ofrecimiento a la señora en cuestión fue el de un nicho donde pudiera colocar las cenizas, "como hacemos todos los días", pero reconoció que el camposanto chicharrero "todavía" carece del servicio de columbario.

"Tenemos nichos que la gente destina a colocar restos o depositar cenizas, pero no un lugar específico del cementerio donde esparcirlas", afirmó. "Ni sabemos cuándo vamos a tenerlo", reconoció.

Higueras indicó que aunque cuentan desde hace años con el proyecto para realizar el citado columbario, aún no se ha finalizado. Es más, apuntó que se le ha propuesto al ayuntamiento una modificación de la ordenanza fiscal con el fin de que recoja el cobro de los osarios para cenizas, aspecto que no contempla la actual. "Todo esto se encuentra en un proceso burocrático desde hace tiempo", remarcó.

En todo caso, también señaló que "no saben" si este sería un proyecto del gusto de todos los consumidores, pues, al final, "lo que quieren es que sus cenizas estén en un lugar donde puedan visitarlas y ponerles flores".

El concejal advierte de varios incumplimientos

El concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, José Ángel Martín, reconoció ayer que el consistorio está "muy preocupado" por la situación de los cementerios municipales.

En declaraciones a El Día, Martín indicó que desde el servicio se la ha transmitido que los incumplimientos son "reiterados" y "plausibles". Desde ahora, Cetensa, la empresa que gestiona los cementerios municipales, se convierte "en una prioridad número uno" para regularizar la situación para el equipo de gobierno, avanzó el concejal de Servicios Públicos.

"Los cementerios serán, junto con la limpieza, Titsa, los parques infantiles, el agua y los parking, objetivos irrenunciables a regularizar por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz", puntualizó.

En esta línea, el edil también indicó que se van a pedir explicaciones al anterior equipo de gobierno, que formaban Coalición Canaria y PP, sobre por qué no se ha puesto en marcha el columbario del cementerio de Santa Lastenia y por qué no se ha exigido que una promesa como esa, que afecta a muchísimas personas, no se haya llevado a efecto.

"Hay que tener una sensibilidad exquisita porque estamos hablando de situaciones muy comprometidas para las familias", apuntó José Ángel Martín. "Es inaceptable que no se haya puesto en marcha ese servicio", añadió.