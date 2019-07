Vecinos de Duggi piden adecentar la pasarela peatonal del barrio

La AV El Monturrio reclamó ayer el adecentamiento del puente metálico que une el parque Viera y Clavijo con el populoso barrio de Duggi, uno de los accesos peatonales que permiten el paso por encima del barranco de Santos y que desde hace ya unos años se encuentra completamente vandalizado.

Lo cierto es que la pasarela de Duggi fue una de las actuaciones complementarias que se construyeron con el viario del barranco de Santos, una obra que renovó el antiguo puente que conectaba la calle Vicenta María de López de Vicuña con la trasera del edificio de las Asuncionistas, en el parque Viera y Clavijo.

La AV El Monturrio recordó que se trata de una infraestructura modernista que ha dado una solución peatonal para acceder a la calle Heliodoro Rodríguez López y el estadio, tras cruzar previamente la avenida San Sebastián. Sobre todo, los días de partido en los que juega el CD Tenerife en casa se convierte en uno de los lugares más transitados de la zona, por lo que lo hacen ser una referencia de paso a los dos lados del barranco de Santos.

A pesar de eso, "la pasarela se encuentra completamente vandalizada. Sobre ello, lo más llamativo de la infraestructura es que está llena de grafitis y pintadas, alguna de ellas de muy mal gusto, a lo que se le une la rotura de cristales que decoran el banco de diseño que se encuentra en la parte central del puente", describió el presidente de la asociación, Darío Álvarez.

El representante vecinal explicó que "ha existido dejadez por parte del ayuntamiento con un puente que la verdad destaca porque no es nada feo. Se puede decir que gusta más o menos, pero nadie puede dudar de que está bien hecho y que presta un buen servicio al ciudadano".

"Sin embargo, el paso de los años han hecho que se envejezca, y no precisamente por el paso del tiempo, sino por el gran deterioro que está sufriendo. Los incívicos se han hecho dueños de la pasarela y como puede comprobar está vandalizado por todos lados. La gente no tiene respeto por las infraestructuras públicas, es verdad, pero también las administraciones no pueden dejarlas de la mano, como en nuestra opinión está sucediendo aquí desde hace ya varios años", aseguró.

Sobre todo ello Álvarez, al ser cuestionado si la denuncia es un tanto oportunista o politizada, rechazó por completo cualquier tipo de significación al respecto, "entre otras cosas porque ya es una situación que hemos denunciado con anterioridad. Entonces, el que quiera entender una cosa u otra no tiene por donde agarrar. Los vecinos de Duggi no somos sospechosos y la asociación está para defender el barrio", aseveró.

En cualquier caso, el representante de la AV El Monturrio apuntó que el estado en el que se encuentra la pasarela degrada al barrio, por lo que pide "una actuación integral para recuperar la infraestructura y, con ello, una parte del barrio de Duggi que puede ser diferenciadora".