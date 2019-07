Puertos iniciará las obras de la playa de Valleseco a principios de 2020

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, aseguró ayer que las obras de la mejora y acondicionamiento de la futura playa de Valleseco comenzarán a principios del año 2020, y espera que la licitación de las obras pueda concretarse, como máximo, al final de este.

Así lo adelantó el titular de Puertos en el ámbito de una rueda de prensa desarrollada en el muelle del Este para desgranar el programa de las Fiestas del Carmen 2019, junto a la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, quienes aplaudieron la cercanía del comienzo de las obras después de más de 30 años de espera.

Sobre la cuestión de la esperada actuación en el ámbito de Valleseco, el presidente recordó que el trámite "está pendiente única y exclusivamente de un informe de Puertos del Estado. Nos lo ha prometido el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, con el que tengo una buena amistad y que creo que se está desviviendo por los Puertos de Canarias, en general, y los de Tenerife, en particular", aseguró.

Añadió a la información que "con ese informe que nos remitirá Puertos del Estado dándole el visto bueno para la firma del convenio, nos sentaremos todas las administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Autoridad Portuaria, y lo rubricaremos".

Adelantó el responsable de la Autoridad Portuaria que en la actualidad el proyecto de la playa está siendo informado por la máxima administración portuaria, "con lo cual, creo que antes de final de año estaremos licitando la obra y a principios del año que viene ya estará en construcción", previó con bastante optimismo.

Como reflexión, Pedro Suárez recordó que durante años "hemos venido anunciando la posibilidad de esa playa que hoy en día ya la veo como una realidad. Antes, casi como todos los vecinos de Santa Cruz, me costaba verla. Ahora he visto los papeles, me he reunido y movido y creo que la firma se producirá en breve", dijo.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, reconoció el trabajo que está realizando Suárez para hacer realidad el proyecto de la playa de Valleseco y aseguró al respecto que "el presidente está trabajando en los plazos de la licitación antes de tener el convenio firmado y esto lo está haciendo por el compromiso que tiene con ese proyecto. Lo digo, él no lo va a decir, que está trabajando de manera paralela sin tener el convenio todavía firmado. Y eso va a acortar los plazos para que veamos las palas trabajando en la playa de Valleseco", añadió.

Otra de las cuestiones importantes y que tiene que ver con la apertura de la Ciudad al mar es el proyecto del Enlace Puerto-Ciudad. Al respecto, el presidente de la Autoridad Portuaria destacó que en ningún caso el asunto está parado, y remarcó que en la actualidad hay dos inversores de ámbito internacional interesados en el proyecto de las obras.

"El proyecto se ha presentado a dos inversores que están enormemente interesados y que están haciendo sus números. Le damos mucha importancia a todo ese edificio del muelle de enlace hasta la parte de la terminal de cruceros, que estaba contemplada también en el plan", añadió.

Recordó que la propia actividad del Puerto y las empresas explotadoras de servicios y los operadores que trabajan en él hacen que se interesen por los proyectos de futuro.

El Puerto se cita con la capital por las Fiestas del Carmen

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz y el ayuntamiento capitalino presentaron ayer los actos de las Fiestas de la Virgen del Carmen, una cita anual de la patrona de los marineros que en esta ocasión su día grande está previsto que se celebre el próximo martes, día 16, con el embarque de la imagen y su posterior procesión marítima. Se trata de una las citas más esperadas de las actividades del Puerto y que se desarrollará en el ámbito del muelle Sur, justamente en el área en el que está atracado el Correíllo La Palma.

Así lo adelantó ayer el presidente de Puertos, Pedro Suárez, que en compañía de la alcaldesa de Santa Cruz y su concejal de Fiestas, Patricia Hernández y Andrés Martín, respectivamente, explicó el desarrollo de un programa de actos que ya se iniciaron desde principios de mes.

"Estamos a las puertas de la festividad grande del Puerto y aprovechamos este mes de julio para honrar a la patrona del mar y mejorar la cohesión del Puerto con la Ciudad y para ello hemos elaborado un amplio programa de actos y actividades", apuntó Suárez.

La regidora, por su parte, puso en valor "el trabajo conjunto que pueden realizar el Puerto de Santa Cruz con el ayuntamiento, porque para el presidente del Puerto es muy importante la ciudad y para la Ciudad es muy importante el Puerto. De esta manera esa conexión va a determinar una forma de trabajo conjunta que va a beneficiar tanto al Puerto como a Santa Cruz".

El presidente de la Autoridad Portuaria recordó que los actos de las Fiestas del Carmen este año ya comenzaron es domingo con la celebración de una regata y una competición de pesca en la que participaron un total de 100 personas que cogieron un total de 120 kilos de pescado que fueron donados a distintas Ong, residencias de ancianos, "una actividad la de la pesca que hemos recuperado después de años impedirla por seguridad del Puerto".

Entre los actos previstos, además de la embarcación de la Virgen, el presidente del órgano portuario destacó la celebración por primera vez del Día de la Policía Portuaria en reconocimiento de los profesionales, "que es de justicia hacerlo", y cuya primera edición tendrá lugar mañana, miércoles, en el transcurso de un almuerzo en un conocido restaurante de María Jiménez.

Por otra parte, el jueves se homenajeará a Alfonso Delgado con la presentación de la reedición del libro 'Queda la Broza'. El sábado, está prevista la IV edición de la Travesía a Nado: Farola del Mar, que cuenta con más de 200 inscritos en la prueba de 2.000 metros y cuyo plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el jueves día 11, recordando Suárez que la cantidad recaudada en concepto de inscripción se entregará a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amate).

Pero el día grande las Fiestas de la Virgen del Carmen que se celebrará el próximo martes, día 16, con el embarque de la imagen y su posterior procesión marinera por el muelle. La cita será a las 20:30 horas, aunque dos horas y media antes, a las 18:00 horas, se celebra la tradicional misa en honor a la Virgen del Carmen en La Concepción.

Los actos continuarán el jueves 18 de julio, a las 20.00 horas, con la Gala 'Ciudad y Puerto Juntos' en el helipuerto, que se celebrará como símbolo de unión y compromisos de las administraciones y empresas con los vecinos de Santa Cruz.

Por último, el programa de actos en honor a la Virgen del Carmen 2019 finalizará el próximo domingo 21 de julio con el embarque y procesión marítima desde Valleseco.