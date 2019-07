El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prepara un "plan de sombras" para los parques infantiles

Una petición en 'change.org' dirigida al Consistorio recoge casi 900 firmas para solicitar "parques sin sol"

El Ayuntamiento de Santa Cruz convertirá los parques infantiles del municipio en "espacios de calidad, cómodos y seguros, en los que tanto los niños como sus padres quieran estar". Así lo ha asegurado la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, quien anuncia que desde la Concejalía de Servicios Públicos, que dirige el también socialista José Ángel Martín, se está preparando un "plan de sombras", con el que "por fin" se protegerá del sol a las zonas infantiles de la capital.

Precisamente, en la plataforma digital change.org se ha registrado una petición dirigida al Ayuntamiento chicharrero para que "se dote de espacios de sombra a los parques infantiles de Santa Cruz de Tenerife", para la que ya se han recogido casi 900 firmas. "Las zonas infantiles de nuestros parques están expuestas a un sol implacable, especialmente en verano. Salvo en áreas arboladas, donde puede cuadrar un atisbo de sombra, en general no hay protección para los niños, que se exponen a los peligros del sol. Un ejemplo claro es el parque de La Granja. Es vergonzoso comprobar que el área dedicada a la calistenia está protegida por un toldo, mientras que la zona infantil está sometida a un sol de justicia. Las familias instamos a que se tomen medidas para que todas podamos, especialmente nuestros hijos, disfrutar de las áreas de juego cuando el tiempo se presta a ello, que en Canarias tenemos sol bastante días al año y no queremos tener que huir de los parques por ello", señalan los ciudadanos en dicha petición.

Además de un plan de sombras, la alcaldesa también planea dotar a los parques infantiles de Santa Cruz de "columpios que realmente utilicen los niños". "En muchas de las zonas infantiles del municipio, los pequeños se pelean por el mismo juego y otros nunca se utilizan. Por eso, queremos ofrecer a los niños los columpios que les gusta y también queremos tematizar los parques, de manera que, por ejemplo, haya elementos con forma de dinosaurios o de flores, que es algo que los pequeños de la casa les encanta".

La socialista Patricia Hernández también plantea la posibilidad de que los parques infantiles dispongan de baños. "Esto es algo que nunca he entendido, por qué las zonas infantiles no tienen un aseo. En definitiva, queremos ofrecer a los ciudadanos, y sobre todo a los niños, espacios de calidad, atractivos, en los que sea un placer estar y no un sufrimiento", manifiesta la regidora socialista.