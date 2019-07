Los chiringuitos de Las Teresitas solicitan una ampliación de horario

El concejal de Medio Ambiente y de Seguridad en el Ayuntamiento de Santa Cruz, el socialista Florentino Guzmán Plasencia, ha anunciado que estudiará la posibilidad de prohibir fumar en la playa de Las Teresitas. Usuarios de esta zona de baño chicharrera, tanto fumadores como enemigos del humo, han apoyado la iniciativa, manifestando que "las colillas se han convertido en un grave problema en esta playa". Sin embargo, el anuncio no ha sido tan bien acogido por parte de los quioscos de Las Teresitas, que consideran que se trata de un medida drástica.

Eso sí, quieren dejar claro que están a favor de poner fin a las colillas en la zona de baño chicharrera y de respetar a aquellas personas que no fuman. Los chiringuitos de Las Teresitas proponen otro tipo de medidas, como repartir ceniceros, "algo que incluso podríamos hacer desde los quioscos". "Nosotros ya hemos llevado a cabo acciones para que no se ensucie la playa y para que los fumadores no dejen el resto de sus cigarros en la arena. También es necesario concienciar más a la gente", señala el presidente de la Asociación de Quioscos de la playa de Las Teresitas, José Juan Gutiérrez.

Este también recuerda que cada uno de los establecimientos de las Teresitas cuenta con personal que "cada mañana mantiene limpia la zona en la que se ubica el chiringuito".

La Asociación de Quioscos de la playa de Las Teresitas solicita una ampliación de horario, de manera que los establecimientos puedan permanecer abiertos, al menos durante el verano, hasta las doce de la noche, "tal y como ocurre en el Sur de la Isla", con el fin de mejorar el ocio y el servicio que se ofrece en la playa. Los responsables de los chiringuitos están a la espera de reunirse con la nueva alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, con el fin de poder trasladarle sus demandas, según lo ha manifestado a El Día el presidente de la asociación, José Juan Gutiérrez.

En el anterior mandato, y debido a que la capital chicharrera carece de una ordenanza municipal de playa, se dictó un decreto por parte del Ayuntamiento en el que se estableció que los nuevos quioscos de Las Teresitas deben cerrar sus puertas "con el ocaso". "Esto significa que en invierno tenemos que echar a nuestros clientes a las 18:00 horas, aproximadamente, y en verano, entre las 20:00 y las 21:00 horas, sin saber exactamente cuál es el límite. Entendemos que en invierno se cierre pronto, pero no es lógico que en estos meses, ni nosotros ni los usuarios de Las Teresitas podamos aprovechar y disfrutar de más horas de la playa y de nuestros servicios. Y son los propios clientes los que se quejan e, incluso, nos han dicho que están dispuestos a recoger firmas", explica el presidente de la Asociación de Quioscos.

La citada entidad confía en que la nueva alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife atienda sus peticiones, entre las que también se encuentra el incremento de los decibelios para la música con la que cuentan los chiringuitos. "Solo estamos pidiendo poder animar la playa, ofrecer un mejor servicio al cliente, mejorar el ocio en la capital. La música que ponemos apenas se oye y tampoco podemos traer grupos para que toquen en directo. Es que no entendemos a quién podemos molestar si estamos aquí en la playa. Solicitamos que nos dejen llegar hasta los 80 decibelios, que es lo normal, y no solo a 55", señala José Juan Gutiérrez.

Asimismo, desde esta entidad se indica que "son numerosas las trabas burocráticas con las que se encuentran en el Ayuntamiento a la hora de conseguir autorizaciones para llevar a cabo eventos y ampliar horarios "con motivo de celebraciones importantes, para lo que tenemos hasta cuatro ocasiones al año". "Estamos hablando, por ejemplo, de Fin de Año o de las Hogueras de San Juan. Lo hemos intentado en varias ocasiones, pero siempre nos rechazan la solicitud, a pesar de que en el decreto se recoge dicha posibilidad hasta cuatro veces al año", manifiesta el presidente de la asociación.

Los quioscos de Las Teresitas también aprovecharán la reunión con la alcaldesa para "hacerle llegar la necesidad que tienen los establecimientos de contar con un almacén, pues mucha de la mercancía la tenemos que meter en los baños".

"Repartiremos ceniceros para los fumadores"