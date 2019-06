Nuevo Obrero reclama que se habiliten los bajos del centro cívico

y se acondicione como un espacio multiuso para las actividades propias de los vecinos

La AV Sombrita de Nuevo Obrero, en Ofra, reclamó ayer la habilitación de los bajos del nuevo Centro Cultural y Cívico del barrio que se está construyendo en la actualidad entre las calles Juan Albornoz Sombrita y La Estrella. Se trata de un local de unos 90 metros cuadrados que no se prevé que se abra para el uso ciudadano.

En este caso, en la actualidad todo su perímetro por La Estrella se encuentra tapiado y solo existe una puerta metálica de la propia obra. El interior es completamente diáfano y solo hay en la actualidad puntales distribuidos por el espacio que en las próximas semanas se van a retirar.

El presidente de la AV Sombrita, Vicente Pérez, dijo al respecto que "no entendemos cómo se puede dejar muerto toda la trasera del edificio que se está construyendo. Esta zona es bastante amplia y tendría muchísima utilidad para las actividades propias que tenemos los vecinos", apuntó.

Vicente, que estuvo acompañado por varios miembros vinculados a la asociación, Andrés Alonso y Julio Pérez, explicó la importancia de "asegurar que todo este espacio se va a aprovechar. No tiene ningún sentido de que se construya el edificio y que no se habilite todo el bajo que existe y que queda muerto y que se prevé tapiar y no darle un uso".

Alonso, que también es presidente de la Asociación de Mayores Rosendo Alonso, y Julio Pérez señalaron que en la actualidad este ámbito está completamente desnudo. "Solo la puerta metálica de obra es lo que delata la existencia de un salón que no tiene un uso previsto y que no se va a tocar una vez que se terminen con los trabajos".

El presidente de la AV Sombrita señala que el objetivo del colectivos es que el local albergue las actividades variadas: "Hay espacio más que suficiente como para compartimentar la sala. O bien hacer un salón para ensayos de murgas (pretenden presentar una murga infantil), rondallas; salas de refuerzo para los niños y jóvenes que estudian y que quieren aprovechar el tiempo... Todo lo necesario para que los vecinos tengan una oferta y un espacio multifuncional y puedan satisfacer sus necesidades".

No obstante, los vecinos reconocen estar bastante contentos con las obras del Centro Cultural y Cívico que se están llevando a cabo en el solar, lo que supone una respuesta importante del Ayuntamiento de Santa Cruz a Nuevo Obrero.

Hay que recordar que el Gobierno municipal presidido por el exalcalde José Manuel Bermúdez impulsó la construcción de la infraestructura, aprobándose la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno por un importe de 582.597,32 euros.

La empresa Paysa Construcciones y Reformas SL es la encargada de ejecutar unos trabajos que se prevén que concluyan a finales de año. En la actualidad la estructura está levantada y falta vestirla con los bloques.

El edificio se ubica en una parcela de 511,3 metros cuadrados, entre las calles Juan Albornoz Sombrita y La Estrella. Dispondrá de una planta destinada a uso cultural y social, en el nivel de acceso de la primera de estas vías, que permitirá además la realización de actividades en el exterior y al nivel de la calle La Estrella existirá otra planta.

De acuerdo con el proyecto, la superficie construida será de 402,7 metros cuadrados, de la que 350,7 metros cuadrados se corresponden con superficie útil.

Asimismo, habrá una planta semisótano de 113,7 metros cuadrados y una planta baja que se distribuirá en vestíbulo, dirección, biblioteca, sala 1, sala 2, paso office, aseos adaptado, aseos, almacén, garaje, cuarto basuras, cuarto fontanería, cuarto electricidad, porche, acceso, escaleras y jardinera.