José Ángel Martín: "Auditaremos Emmasa a ver si es posible recuperarla"

Vuelve a ser concejal con responsabilidades de gobierno después de cuatro años en la oposición, aunque esta vez al frente del área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos. Advierte de que ya están revisando el nuevo contrato de la limpieza con Valoriza y sostiene que sigue siendo un objetivo prioritario recuperar Emmasa.

¿Dista mucho el ayuntamiento que dejó cuando gobernaron de este?

Las circunstancias eran diferentes. Cuando entramos en 2011 nos encontramos una crisis económica, un consistorio que tenía unos servicios que no podíamos pagar, por lo que tuvimos que negociar a la baja todos los contratos. Además, era un ayuntamiento con pleitos multimillonarios en su contra. En palabras del que fue concejal de Hacienda: en quiebra técnica. No es la imagen que nos hemos encontrado ahora. En lo económico, el ayuntamiento está saneado, pero no es capaz de gastarse el dinero que tiene. Su maquinaria no está engrasada y no gasta al ritmo que podría gastar. Además, carecía de una dirección clara en cuanto a sus proyectos. Por eso es buena la alternancia política.

Uno de los contratos que se negoció a la baja fue el de la limpieza. Ahora hay uno nuevo adjudicado. ¿Van a revisarlo?

Lo estamos revisando. Uno de los objetivos que tiene la alcaldesa es que Santa Cruz esté limpia. Y para ello hay que garantizar que los recursos que tenemos estén en buenas manos y bien gestionados. Sea con una empresa, sea con otra, la capital tiene que estar limpia. Vamos a revisar hasta el último momento. No tenemos ningún tiempo límite para formalizar el contrato. Hay plazo hasta el 30 de septiembre. No se van a tomar decisiones a la ligera.

En todo caso, el servicio está garantizado hasta esa fecha.

Sí. Urbaser ha prorrogado y se han ampliado, incluso, los medios personales que tenía hasta el 30 de septiembre. Por eso no tenemos la premura de tener que firmar ya. Hay un procedimiento judicial abierto, con unas medidas cautelares que piden la suspensión de la formalización del contrato. Mañana puede suceder que desde el Contencioso nos digan que hay que suspender la formalización de ese contrato hasta que haya una resolución en firme del procedimiento.

Pero puede ser que Valoriza siga siendo la adjudicataria.

Trabajamos en todas las hipótesis. Que sea esta o que se le pueda dar para atrás al concurso. No podemos descartar ninguna. Nos ceñimos a lo que digan los técnicos y al margen de maniobra que podamos tener. La oferta de Valoriza nos parece que no garantiza la calidad de la limpieza.

Las resoluciones que se han producido son favorables a las decisiones del anterior gobierno.

No han entrado en el fondo del asunto y se han mantenido en aspectos más formales del procedimiento. Los tribunales entrarán ahora en el fondo y lo resolverán. Mientras, tenemos que garantizar que la ciudad esté limpia, y para eso pondremos todos los medios necesarios para que durante el proceso de resolución no solo no se note que hay un problema con la adjudicación, sino que, además, se empiecen a sentar las bases para mejorar el servicio.

¿Van a recuperar Emmasa, como defendieron en la oposición?

No cambiaremos un ápice nuestro discurso. Creemos que existían en Emmasa, cuando se auditó en su momento, causas de resolución del contrato más que evidentes. No solo la falta de inversión, sino también un montón de situaciones que se fueron incumpliendo. Hoy, lo sensato es, primero, analizar cómo está Emmasa, auditarla nuevamente, y, junto con los servicios, ver si existe algún tipo de causa que nos permita recuperar la concesión.

O sea, que hará una auditoría.

Estamos en los pasos iniciales, estudiando para conocer la imagen real. Pero una de las primeras medidas podría ser esa auditoría.

Sus denuncias sobre los vertidos en el litoral del municipio fueron constantes. ¿Cómo van a actuar?

Vamos a cambiar nuestra posición, que ha sido más pasiva, por una posición muy proactiva. Santa Cruz tiene las competencias que tiene y, por tanto, otras administraciones que tienen competencias tienen que asumirlas. Queremos garantías de que en este mandato, si puede ser en el primer año, aseguremos que la capital se convierte en un municipio libre de vertidos al mar. Es nuestra mayor obsesión.

Sigue pendiente la ampliación de la depuradora, en manos del Gobierno central, del PSOE.

Está en camino. Están en la formalización del contrato, que se ha retrasado por algún fleco. Las obras van a comenzar ya. El Gobierno Socialista, al que se le ha atacado de manera injusta, ha sido el único, en los últimos 30 años, que ha adjudicado la ampliación. Pero, como he dicho, estaremos activos con este tema: dejaremos de estar en la prensa criticando e iremos a los ministerios o a las consejerías correspondientes para que esto sea una realidad.

¿Le preocupa que no se cumplan las expectativas con la rebaja que se produjo en la adjudicación? Once millones menos de lo previsto.

No. Entiendo que las necesidades son las que son y la empresa tendrá que hacer la obra que demanda Santa Cruz con los recursos con los que se comprometió. No tengo dudas de que los técnicos que evalúan estos contratos en los ministerios tienen la capacidad suficiente para poder distinguir entre una baja temeraria o una buena oferta.

Unidas Podemos llevará una moción con la recuperación del parking de Tres de Mayo (El Corte Inglés). ¿Qué van a hacer?

Todos los informes que nos llegan sobre este asunto candente concluyen que hay que resolver el contrato por un incumplimiento grave de la concesionaria, que no ha gestionado directamente el parking. Se recuperará ese aparcamiento para el servicio público.

¿Y El Corte Inglés?

Tiene una consecuencia directa con ellos. Estamos mirando fórmulas con las que no le causemos ningún perjuicio, porque, al final, es una empresa con muchos trabajadores, que ofrece mucha riqueza a la ciudad... En los próximos días nos reuniremos con sus responsables.

¿Qué soluciones se barajan?

Ahora mismo están todas en estudio. Parece que la Ley de Patrimonio podría permitir la posibilidad de una adjudicación provisional a El Corte Inglés en tanto sacamos un nuevo concurso público. Puede ser una vía a estudiar.

El área que ahora dirige tenía prevista una actuación en Las Teresitas. ¿Se va a mantener?

El cambio principal que se va a producir en Las Teresitas es que vamos a tener una posición activa en la recuperación del dinero. El objetivo es poner la playa con unos servicios adecuados. Estamos estudiando lo que se pensaba hacer, que también afecta a Infraestructuras. Para este verano no llegamos, pero en septiembre debemos tener claro lo que queremos.

El Plan Especial estaba casi listo para aprobarse. ¿Va a sufrir alguna modificación?

Tenemos que hablarlo. Es de las cosas que no hemos estudiado. Tengo una opinión muy personal, que es conocida. Tendremos que hablar qué futuro le vamos a dar a la playa. Necesitamos un plan especial que regule el entorno, pero también que garantice lo que nos dijo la participación ciudadana.

¿Cómo está la situación con Cetensa, empresa que gestiona los cementerios?

Los propios técnicos me han dicho que es un tema que no está estudiado. Pero esto se acabó. Hay que ocuparse. Es uno de los primeros escollos que me he encontrado.

Por cierto, ¿ya hay solución para evitar los cortes de luz en las instalaciones deportivas?

Hoy tenemos una reunión con los responsables de Endesa. Hemos sufrido cortes porque hay un retraso en el pago de facturas. Hay que solucionarlo ya. Es un problema burocrático.

¿Cuándo se reúne con los taxistas? Hoy -por ayer- denuncian la venta de aplicaciones para vehículos privados.

La próxima semana. Siempre hemos sido muy sensibles a sus demandas. El ayuntamiento se va a poner de su parte en todo lo que sea una competencia desleal no prevista por la ley en Santa Cruz. Queremos que el sector del taxi vuelva a ser feliz.