Josito Suárez: "Santa Cruz nos planteó concursar si ganábamos en Las Palmas"

En 2007, mientras ensayaba con su parranda Araguaney, se presentaron en el local Paco Dávila y Tito Rosales. Su conocimiento del Carnaval era tal entonces que fueron sus compañeros quienes le advirtieron que eran las alma mater de Chancletas, que le propusieron a Josito Suárez -también vinculado a Gofiones- la dirección musical de la murga de La Isleta. Se inició así en el mundo de la crítica y el pasacalle. Luego armonizó a Twitty's, Totorotas, Serenques y en 2012 se planteó montar Nietos de Sarymánchez. "Viendo una gala drag queen, unos amigos vinculados con el folclore nos planteamos formar un año una murga a ver qué tal".

En estos siete años dando la murga, ¿ha revolucionado el formato?

La idea era aportar algo diferente, sobre todo en el tema coral. No somos murgueros cien por cien; nos hemos hecho con el paso de los años. Al principio nos decían que sonábamos bien, pero las letras no gustaban. Luego mejoramos y nos recriminaron que no nos movíamos. Al año siguiente nos reforzamos y, a partir de ahí, poco fallo podían encontrar, aunque seguían buscándolos. Con los años nos hemos ido convirtiendo en una murga.

¿Nietos de Sarymánchez son más queridos en Santa Cruz que en Las Palmas?

(Silencio). Creo que tenemos más seguidores en Santa Cruz que en Las Palmas. No sé si porque acabamos con el monopolio de algunas murgas nos cogieron algo de envidia. Con los años han agradecido que Nietos aparecieran, porque el nivel poco a poco ha ido mejorando, porque se han tenido que esforzar un poco más.

Les gusta jugar al límite. El año pasado gastaron la broma de que igual iban a dejar de salir?

Quedó en una broma, pero al principio era cierto. Estábamos un poco quemados de ser la diana de muchos.

¿Por qué en la diana? ¿Por lo que han supuesto en el concurso de Las Palmas o porque vienen de Telde?

De todo un poco. Siempre nos hemos considerado la antimurga. Hay muchas situaciones y formas de comportarse que no las compartimos, y tal vez por eso no somos del todo queridos.

¿Uno de los momentos más bonitos en la trayectoria de Nietos fue el año que concursaron con Mamelucos en Santa Cruz?

De los más bonitos, de los más arriesgados y de los que menos pensábamos que fueran a funcionar. Ensayábamos por wasap; nosotros les mandábamos el nuestro y ellos el suyo, y encima de ese audio ensayábamos. Pensábamos que era un disparate, pero al final se nos vino todo a favor. Fue un año inolvidable tanto en Santa Cruz como en Las Palmas. En Las Palmas pensábamos que como pasó el tiempo y se suspendió el concurso por la lluvia, temíamos que no iba a tener tanto efecto, pero sí lo tuvo.

En un tú a tú entre los Nietos de Sarymamel's de 2018 y el Croma de Zeta-Zetas 2019, ¿quién hubiera ganado?

No vi en directo el Croma? y la actuación nuestra la viví desde el escenario. Me voy a arriesgar: seguiría ganando Sarymamel's.

¿En algún momento se ha planteado Nietos, murga querida en Tenerife, venir a concursar a Santa Cruz de Tenerife?

(Se ríe). Recibimos una oferta el pasado Carnaval. Desde la organización de Santa Cruz nos dijeron que si ganábamos en Las Palmas harían lo posible para que concursáramos, pero no llegamos a ganar. Quedó todo en una promesa.

¿Les hubiera gustado haber cantado el tema de Sarymamel's en la gala de Santa Cruz?

Nos hubiera encantado, pero hablé varias veces con Camacho (el director de la gala) y era imposible porque era entre semana y trabajábamos; nos quedamos con las ganas.

¿Por qué no haber institucionalizado el mano a mano que protagonizaron Mamelucos y Nietos frente al Guimerá el Sábado de Piñata?

Estaría bien; nos encantaría. Y eso que cuando lo hicimos, en 2018, como no vinimos a la Cabalgata de Las Palmas nos penalizaron. Éramos conscientes de lo que nos podía pasar y lo volveríamos a hacer, no nos lo pensaríamos dos veces.

Al ser penalizados, ¿cuánto les costó venir a Santa Cruz ese Sábado de Piñata?

Nos penalizaron sin cobrar el segundo premio de interpretación, porque no acudimos a la Cabalgata de Las Palmas por actuar con Mamelucos el Sábado de Piñata.

(Se ríe). No, ellos ya cantan, y lo hacen muy bien. Yo simplemente les voy a llevar mi estilo a ver si simplemente jugando un poquito con las voces gusta la combinación canario-realejo.

¿Se planteó alguna vez dirigir una murga de Tenerife?

Dirigir musicalmente, sí, verme al frente, no. Me vi un año en Nietos, porque no había nadie, y dije: una y no más. En Nietos tenemos a uno de los mejores directores de los últimos años (Rubén Santana, Pitu), y con él vamos a muerte.

Nietos y Trapaseros siempre han tenido una excelente relación.

Sí, desde nuestro segundo año que vinieron a nuestra presentación. Es una gente que trabaja parecido a nosotros, que le echan las mismas ganas, tienen muy buen ideas. Ahí está el amigo Ragüel, está el amigo Emilio? Tienen muy buen equipo.

¿Qué le ha faltado a Trapaseros para obtener más premios en Santa Cruz?

Igual influye que también sean de fuera; y en la capital hay murgas con bastante calidad, lo que dificulta para que el jurado haga un hueco.

¿Qué es más difícil: tomar el testigo a Julio Alexis Fernández o montar a Trapaseros, la murga más laureada del Norte?

Admiro y respeto el trabajo que ha hecho y hace Julio Alexis. Es complicado, dejó el listón muy alto. No intento que cambien el estilo, porque la fuerza de Trapaseros es su seña de identidad, pero yo las voces las monto por otro sentido. A ver si gusta; ellos también se tendrán que adaptar a mi forma de trabajar.

Cuando el público escuche en 2020 a Trapaseros, ¿se va a notar su mano?

Espero que sí.

¿Mucho jaleo combinar ensayos de Nietos y Trapaseros?

Y no solo eso. Este año me he venido un poquito arriba y tengo también a Rescatados de Fuerteventura, Golisnionas de Telde, Los Biznietos de Sarymánchez?

Hay un resurgir de murgas infantiles en Las Palmas de Gran Canaria.

Sí. La filosofía con Biznietos, al menos el primer año, es que se diviertan mucho.

¿Va a haber concurso de infantiles o festival?

No tenemos noticias, pero espero que no haya concurso. No me gusta meter a Biznietos en la competición el primer año, sino que se diviertan, y si vemos que siguen funcionando las murgas infantiles en el futuro, plantearse un concurso.

Ha habido una fiebre general en Las Palmas con las murgas infantiles con vistas a 2020.

Si. Ahí nos miramos en el Carnaval de Tenerife, que son un espejo para nuestra cantera. Para el próximo año ya vamos por nueve o diez ya: Chismositos, Trapasitos, Legañositos, Baby Chancletas, Los Chachitos, Los Biznietos de Sarymánchez, Biznietos de Kika y varias de Agüimes.

¿Es partidario de que la nota de fase no cuente en la final?

Te puedes acomodar por el nombre y no prepararte cuatro buenas canciones. Sin embargo, si puntúa tanto final y fase, peleas con cuatro buenas canciones; prefiero el modelo de Las Palmas.

¿Final a 8 un sábado?

Sí, prefiero una final a ocho; ya es complicado meter ocho, imagínate que fueran menos. Y que la final sea un sábado.

¿Partidario de abrir en cupo a todas las murgas, con independencia del municipio de origen?

Sí, claro, si no, no estaría en Nietos de Sarymánchez.

¿Por qué el concurso rey de Las Palmas es la gala drag y en Santa Cruz las murgas?

A la gala drag viene mucho público de fuera, porque tiene una gran repercusión que ojalá se le hubiera dado a las murgas. Pero? fuera de aquí las murgas no se siguen como a las chirigotas, por ejemplo. Influye el turismo y lo que aporte económicamente a la ciudad.