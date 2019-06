Las Teresitas, sin hogueras y sin fiestas nocturnas en los quioscos

por los chiringuitos de la playa chicharrera

El área metropolitana de la Isla se prepara para celebrar la noche del fuego, la del 23 de junio, fiesta con la que se da la bienvenida al verano. En Santa Cruz de Tenerife, se prevé que mañana domingo se enciendan numerosas hogueras en diferentes puntos del municipio para disfrutar de la noche de San Juan, con el fin de quemar todo lo negativo, atraer la suerte y soñar con que se cumplan todos los deseos. Eso sí, desde el área de Seguridad del Ayuntamiento de la capital se advierte de que en la playa de Las Teresitas no se podrán convertir en cenizas los malos espíritus, a pesar de que la zona de baño chicharrera siempre ha sido uno de los lugares elegidos para celebrar la llegada del solsticio de verano.

Desde el consistorio se aclara que esta prohibición "no es nueva", pues se lleva aplicando desde hace varios años. Fuentes municipales señalan que para poder encender una hoguera en la playa es necesario contar previamente con la autorización de la Dirección General de Costas. A esto se suma, añaden dichas fuentes, "el hecho de que el ayuntamiento recibía numerosas quejas por el estado en el que se quedaba Las Teresitas tras la noche de San Juan". A pesar de la prohibición, desde el área de Seguridad se indica que se reforzará la presencia de la policía local y de protección civil en la citada zona de baño, con el objetivo de que la fiesta, para todos aquellos que se acerquen hasta esta playa, con o sin hogueras, "discurra sin incidencias importantes".

Fiesta que, por cierto, tampoco se podrá mantener durante la madrugada, pues los nuevos chiringuitos de Las Teresitas deberán cerrar sus puertas en los horarios establecidos, es decir, cuando se oculte el sol, entre las ocho y media y las nueve de la noche. La mayoría de los quioscos solicitaron para la noche de San Juan una ampliación de horario a la Gerencia de Urbanismo, pero esta ha sido rechazada. Según fuentes de la Gerencia, unas solicitudes no se presentaron en el plazo correspondiente y otras no contaban con toda la documentación necesaria. Aun así, en las redes sociales de algunos de estos establecimientos se anuncia la celebración de fiestas, aunque sin señalar el horario de finalización. Solo en uno se indica que la previsión es que se cierre a la 1:00 horas. Con respecto al resto del municipio, el ayuntamiento también ha preparado un dispositivo especial, formado por un máximo de 60 agentes de la policía local y por voluntarios de protección civil para vigilar que no se produzca ningún incidente. Eso sí, se solicita a los ciudadanos máxima precaución y que no se acerquen a las hogueras.

Los municipios de La Laguna, El Rosario y Tegueste también están preparados ya para la noche del fuego. Destaca la celebración que tendrá lugar en Tabaiba, núcleo de El Rosario, en la que los ciudadanos disfrutarán de una hoguera flotante.

Incendio forestal

El cabildo recuerda que está prohibido hacer hogueras en zonas de riesgo de incendio forestal con motivo de las hogueras de San Juan. Asimismo, la corporación insular indica que, fuera de la zona de riesgo de incendio forestal, es obligatorio notificarlo por escrito al ayuntamiento respectivo con antelación e indicación de la ubicación específica y con el nombre de la persona responsable que solicita el permiso.

El Consorcio de Bomberos

El Consorcio de Bomberos de Tenerife incrementará mañana sus dotaciones de personal en todos los parques profesionales de la Isla -situados en Santa Cruz de Tenerife, San Miguel de Abona, La Orotava, La Laguna e Icod de los Vinos- para atender cualquier situación de emergencia que pudiera ocasionarse con motivo de la celebración de la noche de las hogueras de San Juan, mañana. También estarán alerta los efectivos de las ocho asociaciones de bomberos voluntarios, así como el personal de la central de coordinación del 1-1-2, que se reforzará con otro técnico. El dispositivo preventivo incluirá a 70 bomberos profesionales y a otros 70 voluntarios, estando vigente desde las 19:00 horas del domingo hasta las 01:00 horas del lunes.

Los refuerzos de Titsa

Línea 910 (Intercambiador-San Andrés), toda la noche cada 15-20 minutos.

Línea 232 (Santa Cruz-El Cardonal-La Gallega), a 23:40 y 02:30; vuelta 00:20 y 03:10.

Línea 934, por Santa Cruz, viaje extra a las 03:50.

Línea 014 (Santa Cruz-La Laguna), ida a las 00:55; la vuelta, a las 01:35 horas.

Línea 138 (Santa Cruz-Radazul Alto-Tabaiba), a las 00:55 y vuelta a las 01:35.

Línea 102 (Santa Cruz-Puerto de la Cruz), a 22:40, 23:25, 02:05 y 04:00 horas.

Línea 345 (Puerto de la Cruz-La Orotava), a las 01:50 y vuelta a las 02:20.

Línea 363 (Puerto de la Cruz-Icod), a las 23:15 horas y vuelta a las 00:15.

Línea 467, desde Costa del Silencio y La Caleta, a las 22:45, 23:55 y 01:15 horas.

Chorros, bucios, hachitos y hogueras en el Norte

Este fin de semana el Norte disfrutará de tradiciones como el enrame de los chorros del Puerto de la Cruz, que comienza a elaborarse desde hoy en la ciudad turística; el resonar del bucio y el encendido del risco en San Juan de la Rambla; los hachitos en Icod y las populares hogueras de San Juan, que este domingo se repartirán por todos los municipios norteños.

Este lunes, baño de las cabras en el mar

El muelle del Puerto de la Cruz será escenario desde primera hora de la mañana del lunes 24 del tradicional baño de las cabras en el mar. Un rito ancestral que mantienen vivo los cabreros de la comarca y la Asociación Cultural Amigos del Baño de las Cabras, con el apoyo del consistorio portuense.