Amenaza de cortes de luz en parques y locales municipales por impagos

Martín solicita una reunión urgente con los altos cargos de Endesa

El nuevo concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el socialista José Ángel Martín, ha solicitado una reunión "urgente" con los altos cargos de Endesa, pues existen avisos de cortes de luz en los parques e instalaciones municipales por falta de pago. Martín explica que al comenzar su trabajo en la citada área se ha encontrado con retrasos en el abono de las facturas de la luz por parte del consistorio, una situación heredada del anterior mandato.

Por ello, y ante "la amenaza existente de cortes de luz en las dependencias municipales, en los parques de la ciudad, en asociaciones vecinales y en las instalaciones deportivas", el edil del PSOE mantendrá un encuentro con Endesa para poder llegar a un acuerdo y evitar que "los cortes se produzcan".

José Ángel Martín recuerda que ya con anterioridad se habían llevado a cabo algunos cortes de luz en instalaciones deportivas del municipio. "Por esta razón, por lo primero que me he interesado en Servicios Públicos es por esta situación. Se pagó una parte de lo que se debía, pero no ha sido suficiente, por lo que se han producido nuevos avisos de corte de luz en relación a más dependencias municipales", apunta el concejal. Este indica que se está calculando la cantidad total de lo que se debe.

El edil explica que no se trata de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no haya tenido dinero par abonar las facturas, "sino de una cuestión burocrática que debe resolverse". "Y en ello ya nos hemos puesto a trabajar de manera inmediata, para que esto no vuelva a suceder. Lo primero que vamos a hacer es negociar con Endesa para convencerles de que el consistorio chicharrero va a cambiar de actitud y de que a este problema burocrático se le va a encontrar una solución", apunta el nuevo responsable de Servicios Públicos e Infraestructura.

El concejal socialista José Ángel Martín señala que los retrasos en el abono de las facturas "con los que nos hemos encontrado son muy importantes, pues estamos hablando de varios meses". "No podemos permitir que se sigan produciendo cortes de luz en nuestras instalaciones municipales. Intentaremos resolver esta situación lo antes posible", agrega el nuevo edil de Servicios Públicos.