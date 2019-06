Taborno demanda ayuda para restaurar el techado de la ermita

Teodoro Martín e Iván Rodríguez dicen que el pueblo no puede asumir los costes.

Fiestas de San José 2019

La demanda de la restauración del techado de la ermita de San José de Taborno se ha producido unos días antes del inicio de las Fiestas de San José 2019, que comenzarán mañana, sábado, a partir de las 22:00 horas, con el rezo del Santo Rosario, que dará lugar a la quema de los fuegos artificiales y la tradicional verbena amenizada por "Clase aparte" que se prolongará hasta la madrugada. El domingo, a partir de las 14:00 horas, está prevista la misa y la posterior procesión por las calles del pueblo a cuya conclusión la Comisión de Fiestas ofrecerá a los participantes y visitantes una paellada antes de la celebración del festival folclórico previsto para las 16:00 horas. Terminará el día con otra verbena más protagonizada por el grupo "La Calle". El sábado, día 22, está prevista la celebración de la fiesta infantil y la tarde parrandera de Taborno y posterior verbena.

La AV San José de Taborno reclamó ayer la rehabilitación del techado de la ermita del pueblo, una pequeña infraestructura construida a mediados de la década de los años 40 que si bien se adecenta cada 12 meses con motivo de las fiestas en honor a San José, durante el resto del tiempo sufre importantes problemas de humedad debido a una deficiente impermeabilización.

El colectivo vecinal destaca que la actuaciones necesarias se centrarían en poder hacer un nuevo atezado, renovar la capa asfáltica impermeabilizadora y la reposición de las tejas, unas obras que no quisieron calcular económicamente, pero que en ningún caso sería un problema para las administraciones.

"Si el interior de la ermita está decente y aparentemente arreglada es porque el sábado comienzan las fiestas y todos los años se da una mano de pintura y se arreglan las humedades previamente. Cuando llueve el agua se cuela y vuelta a empezar", afirmó el presidente de la asociación, Teodoro Martín, que estuvo acompañado por los miembros del colectivo Alejandro Marichal e Iván Rodríguez.

Precisamente este último apuntó que "los techos son como la casa de uno y por eso tiene que tener un mantenimiento. Y nosotros los vecinos no lo podemos asumir".

El titular de San José de Taborno en este punto quiso manifestar que "en el pueblo somos muy pocos vecinos y se nos hace imposible pagar una restauración como la que necesita el techo. Por eso las administraciones, da igual cuál sea, tienen que echarnos una mano", dijo.

"Después de tanto tiempo ya no vale con un lavado de cara sino afrontar el arreglo de la plancha que aunque no lo parezca no se encuentra en buenas condiciones. Habría que levantar las tejas e impermeabilizar todo el techo", resaltaron Alejandro e Iván.

Los vecinos recordaron que la ermita se construyó en 1945, momento en el que empezó a pertenecer a la parroquia de Las Nieves del pueblo de Taganana, hasta que a finales de los años 60 pasó a ser adscrita a la iglesia de San Blas de Roque Negro.