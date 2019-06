Diferencias económicas retrasan la apertura del centro de 'e-sports'

La Sociedad de Desarrollo ampliará la concesión del uso del edificio vandalizado del barranco de Santos para poder ceder su gestión al Cabildo de Tenerife y convertirlo en el futuro centro de formación de jóvenes en el mundo tecnológico y empresas vinculadas a la animación y a los e-sports, un proyecto que se ha retrasado debido a las diferencias económicas y temporales existentes entre ambas administraciones previa a la firma del convenio preceptivo del alquiler del espacio.

Precisamente, el objetivo primario era convertir el edificio en desuso, que se encuentra en la vía del barranco frente al asilo de ancianos y es propiedad del ayuntamiento, en un centro de formación del sector tecnológico de la mano del área Tenerife 2030 insular, que tendría que rehabilitarlo.

En este caso, si bien el consejero insular Antonio García Marichal se anunció en mayor del año pasado que las obras del edificio comenzarían en julio, las diferencias existentes entre la valoración económica del alquiler del metro cuadrado por los años que duraría la gestión por parte del Cabildo, calculada en 12 años, han retrasado considerablemente el proyecto.

En este caso, la Sociedad de Desarrollo lo tiene cedido solo por un periodo de 10 años y con una valoración superior del alquiler con la que no contaba el Cabildo a través de la empresa Intech, que sería la que gestionaría finalmente el edificio.

Esto supondría que la Sociedad de Desarrollo no puede cumplir con los 12 años que pretende del Cabildo, tendría que devolver al Cabildo la parte proporcional del contrato que no cumpliría.

Es por ello por lo que el área de Desarrollo Económico, que dirige el concejal en funciones Alfonso Cabello, tiene que "modificar las condiciones de la concesión del edificio y aumentar de los 1o a los 12 años la concesión del ayuntamiento para no comprometer las cuentas de la Sociedad de Desarrollo si no podemos cumplir los dos años que no tenemos de más para ceder en alquiler. Es un tema muy farragoso", explicó.

"Nuestros servicios jurídicos dicen que siendo nosotros una empresa pública, no debemos asumir ese riesgo de la devolución proporcional de dos años porque no podríamos asumir un riesgo que nos metería en una inestabilidad presupuestaria", de ahí "el reseteo y el proceso de aumentar de 10 a 12 años la concesión del edificio. Ahora estamos en funciones y se retrasará todo dos meses más. Luego se firmarían los convenios y se licitarían las obras", señaló Cabello para concluir.

Edificio en desuso

El edil en funciones Alfonso Cabello recordó que acondicionar el edificio, que cuenta con 2.500 metros cuadrados y se encontraba en desuso, supondrá un coste de algo más de un millón de euros que asumiría el área 2030 del Cabildo de Tenerife a través de la empresa Intech. El objetivo principal es crear un centro tecnológico formativo y especializado enfocado al sector de la animación y para jóvenes mayores de 15 años, explicó.