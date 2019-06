Una 'app' permitirá a los ciegos ser autónomos en espacios abiertos

El área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz ha contratado el desarrollo de una aplicación gratuita destinada para que personas con discapacidad visual puedan desplazarse de forma autónoma por espacios abiertos y pocos accesibles. Es un proyecto que se sirve de la geolocalización a través de los dispositivos móviles para guiar de forma segura e independiente a cualquier persona ciega por enclaves con ciertos problemas de accesibilidad.

Se trata de una app, denominada blind explorer, que no solo maneja puntos de referencia para guiar a las personas, como pueden ser el mobiliario que exista en la zona, estructuras o infraestructuras del camino guiado, sino que también su aplicación puede incluir hitos informativos sobre los elementos de interés que existan por los enclaves guiados.

Los primeros puntos en donde se permitirá utilizar la aplicación serán el parque García Sanabria, el parque de La Granja, el Palmétum y la playa de Las Teresitas, según adelantó el concejal en funciones del área de Medio Ambiente y Accesibilidad, Carlos Correa, quien quiso destacar que se podrían ampliar en un futuro los espacios con guía virtual, como pueden ser determinados senderos del ámbito de Anaga, "pero ya sería en una segunda fase si el próximo responsable del área lo estima oportuno", dijo.

El desarrollo de la aplicación cuenta con un presupuesto de 15.000 euros y ya los técnicos especialistas están trabajando sobre el terreno para que generar los primeros senderos y espacios a través de marcas de geolocalización que transmitirán sonidos a los dispositivos móviles que servirán como guías para que las personas con alguna deficiencia visual para que se puedan desenvolver con autonomía.

Durante los próximos meses continuarán los trabajos de geolocalización y será tras el verano cuando pueda ser utilizado el sistema en el municipio.

Un recurso telemático con un margen de error de 10 centímetros

El concejal en funciones del área de Medio Ambiente y Accesibilidad, Carlos Correa, destacó la importancia de que las personas ciegas o con deficiencias visuales "tengan una herramienta como blind explorer que les permita orientarles en espacios amplios con seguridad de forma autónoma y con un margen de error de 10 centímetros. Esta aplicación genera una senda virtual y va orientan do a las personas, pero no solo sirve para eso, sino que es capaz de generar puntos de referencia y también informativos sobre el entorno". Explicó que Santa Cruz será la primera ciudad de Canarias que tenga este sistema de guía tan específico y resaltó los primeros espacios guiados: "Serán el parque García Sanabria, La Granja y el Palmétum, "al que se añadirá la playa de Las Teresitas como mejora del contrato, donde los invidentes podrán desplazarse, sabrán dónde están las salidas o los kioscos", dijo, aunque confirmó que no estará el dispositivo activo este verano.