¿Tienes planes este 'finde' en Santa Cruz?

Tras un mes repleto de cosas que hacer, ver, oír, saborear y disfrutar por las Fiestas de Mayo, Santa Cruz propone una treintena de actividades para este fin de semana, que centra sus eventos en la iniciativa de apertura comercial, cultural y de ocio "Ven a Santa Cruz", sábado y domingo, además del Festival Actúa Santa Cruz, en la plaza del Príncipe y calle Valentín Sanz, también estos dos días. La continuidad del Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros, en el Victoria; la Feria del Libro; monólogos y humor en el Regia Comedy, y la música de todos los estilos bordan una agenda pensada y diseñada para toda la familia.

Para toda la familia, este viernes, de 10:00 a 20:00 horas, el Espacio MiniTEA acoge la última jornada de la exposición y actividades vinculadas bajo el título "¿Y el hombre creó a la mujer?", donde se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte. Este sábado, de 10:00 a 12:00 horas, en Espacios Culturales (calle Ruiz de Padrón, s/nº.), Taller Familiar de Impresión Tipográfica. En el capítulo de la música para la familia, "Anne Poppins" y "El Cascanueces", en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, este sábado, a las 12:30 horas, y La Garrapatea en concierto, el domingo, en este mismo espacio, a las 12:00 horas.

Sin dejar al público familiar y a los más pequeños, este sábado, a las 17:00 horas, en la sala L'Incanto Espacio Cultural, se pasa de nuevo la obra "El Principito", un espectáculo musical infantil, escrito por Nathalia Martínez, con música original de Roberto Castillo Lagrange y dirigido por Crisol Carabal, en la que participan un buen elenco de actrices y actores.

Por su parte, continúan hasta este próximo domingo, en el parque García Sanabria, las actividades de la XXXI Feria del Libro de Santa Cruz, con talleres infantiles, juegos, búsqueda de tesoros, etc., Programa infantil aquí. Además, este viernes actúa Elena Saavedra y Aileen López (20:00 horas); el sábado, The Conqueror Project (13:00 horas), Pencherjevsky Dj Set (15:00 horas) y Selectah Sistah Vibes (19:00 horas), y el domingo, The Lucky Tones (13:00 horas), Juana la Cubana (15:00 horas) y sesión de Dj (17:00 horas). Firma de libros y demás actividades en un amplio programa que puede consultarse aquí.



"Ven a Santa Cruz", III Feria Patchwork y Art Craft Market

En el fin de semana de apertura comercial, que tendrá lugar este sábado y domingo, de 10:00 a 21:00 horas, se celebra el Festival Actúa (Cadena Ser), en este caso su 7ª edición del festival de la música, cultura y ocio; la III edición de Patchwork y Manualidades de Santa Cruz de Tenerife, con la participación de empresas de las islas y talleres; el Art Craft Market, en la Alameda del Duque de Santa Elena, además de talleres infantiles, pasacalles y la variada oferta comercial, ocio y restauración de la ciudad. Más información aquí.

III Feria Patchwork y Manualidades en Santa Cruz, en el entorno de la plaza de España, patrocinada por la Sociedad de Desarrollo, que tendrá lugar sábado y domingo, de 10:00 a 21:00 y de 10:00 a 17:00 horas, respectivamente, contará con la participación de 20 expositores, con talleres y exhibiciones. Su objetico es el de dar a conocer las diferentes técnicas de costura y manualidades, que se realizan en Canarias. Y en horario de 10:00 a 20:00 horas, la Art Craft Market, la Feria de Artesanía Itinerante, para disfrutar de las artesanías, la música y la gastronomía canarias, en la alameda del Duque de Santa Elena.

En el capítulo de la música, además de las actuaciones previstas en la Feria del Libro, este viernes, a las 19:30 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por François Leleux, que contará al piano con el solista Vestard Shimkus (ganador concurso María Canals 2009), afrontará un repertorio compuesto por "Petite suite" y "Fantaisie, para piano y orquesta", ambas de C. Debussy, y "Le Tombeau de Couperin" y "Rapsodia española", de M. Ravel.

Sin dejar el viernes ni el capítulo musical ni el mismo recinto, la Sala de Cámara acoge el recital de jazz de Ken Norris, uno de los mejores vocalistas estadounidenses del momento, que cuenta con la experiencia, técnica y conocimiento suficientes para afrontar el desafío de interpretar la música del gran John Coltrane, pero también de las más hermosas melodías y clásicos del jazz. En esta visita vendrá acompañado por Jasper Somsen (contrabajo), Bela Meinberg (piano) y Janus Templeton (batería).

Y en el Recinto Ferial, también este viernes, a las 21:00 horas, concierto del legendario grupo Vetusta Morla, que el pasado año volvió a crear un nuevo hito con la gira "Mismo Sitio, Distinto Lugar", al ser la primera banda española de su género capaz de reunir a 38.000 personas en un concierto propio, el celebrado el 23 de junio en la explanada de la Caja Mágica de Madrid. Y finaliza viernes la jam session del Café Teatro Rayuela, a las 22:00 horas, con The Art's Jazz Ensamble, quinteto compuesto por Eliseo Lloreda (guitarra), Fernando Barrios (saxo), Samuel Labrador (piano), Felu Morales (bajo) y J.M "Churchi" (batería).

El sábado, a las 19:30 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, el alumnado de la especialidad de Composición del Conservatorio Superior de Música de Canarias mostrará sus creaciones, interpretadas, además, por alumnos del propio CSMC. Y el domingo, a las 11:30 horas, "XI Primavera Musical", en el mismo recinto, las bandas A.M. Nueva Banda, de Igueste de Candelaria (30 músicos); A.C. San Sebastián, de Tejina (30 músicos), y A.M. Isorana, de Guía de Isora (50 músicos).



Festival Actúa Santa Cruz

Gracias a la Cadena Ser y el Ayuntamiento de Santa Cruz, esta 7ª edición que se celebra sábado y domingo, de 11:00 a 22:00 y de 11:00 a 16:00 horas, respectivamente, en la plaza del Príncipe y calle Valentín Sanz, es un espacio para divulgar, exhibir y proyectar el arte de los participantes utilizando el contexto urbano como escena. Actúa Santa Cruz de Tenerife congregará más 100 propuestas artísticas en música, literatura, poesía, artes escénicas, artes plásticas, fotografía, creaciones digitales, magia, acrobacias, productos audiovisuales y multimedia, videojuegos, escultura, artesanía, gastronomía, etc.

En el capítulo de las artes escénicas, continúa en el Victoria el 17º Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros, que este viernes, a las 20:30 horas, propone "The Lieder", de la compañía Javier Cuevas, Soluciones Dramáticas (Tenerife), y sábado y domingo, a las 17:30 y 12:00 horas, respectivamente, "Error 404", de la compañía andaluza Ángeles de Trapo. Esta viernes, en L'Incanto Espacio Cultural, a las 20:30 horas, "Magia cómica", y en Regia Comedy, a las 21:30 horas, "No soy influencer, soy cotinianer", con Iratxe Menalbert, componente de ImprovisArte, grupo que actuará en este espacio el sábado, a las 21:00 horas.

También el sábado y el domingo, en L'Incanto Espacio Cultural, a las 20:30 y 18:30 horas, respectivamente, se repone la comedia "Psicopatía Jauja", una divertidísima e inteligente comedia sobre el proceso de transferencia y proyección psicológica que suele ocurrir entre pacientes y psiquiatras. Y el domingo, a las 18:00 horas, en el Auditorio de Tenerife, "Piratas al Caribe", obra de teatro infantil interpretada por la compañía Timaginas Teatro, que es, en realidad, un espectáculo para toda la familia.

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, con motivo del Día de Canarias, "La ciudad oscura", película dirigida por el cineasta tinerfeño Víctor Moreno, un filme de la productora canaria El Viaje Films, que recibió una de las primeras subvenciones a la creación audiovisual que concedió el Cabildo a través de TEA. La trama se inicia con el sueño de la técnica, desplegado hacia la exploración del espacio sideral, que ha motivado también un movimiento inverso: la apertura de un mundo subterráneo.

En el capítulo de otras actividades, destaca el programa "Santa Cruz, puerta del atlántico historia y patrimonio", que este sábado, a las 11:00 horas, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, propone la "Ruta 9. De Edificio Cavernoso a Palacio Municipal", un recorrido por el edificio donde está el consistorio municipal y en el que se valorará la importancia arquitectónica del edificio y su interesante historia constructiva, elementos que motivan esta ruta interpretada como una jornada de puertas abiertas a un edificio aún desconocido para muchos.



Exposiciones temporales

Llega a la Sala de Arte Los Lavaderos "Mínima animalia", del artista y escenógrafo italiano Antonio Nigro (Rogani), que estará hasta el próximo 23 de junio. También se abre hasta el próximo 15 de septiembre, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, la exposición "Artefactos, cámaras y sociedad", de la Colección del Centro de Fotografía Isla de Tenerife-TEA y que cuenta con alrededor de cincuenta objetos. "Alby Álamo: 24 / 7" se muestra en el Espacio Cultural El Tanque hasta el 13 de julio y la "Colectiva de miniaturas", que residirá en el Círculo de Amistad XII de Enero hasta el próximo 7 de junio.

Entre las despedidas, este mismo viernes se marchan "A través de la luz", en la Sala MAC; "Los primeros 25 años de la historia de Santa Cruz", en la sala principal del Centro de Arte La Recova, y "Al calor del cemento", en la Galería Leyendecker. Y hasta el próximo domingo permanecerán las exposiciones "Re-thinking the trace" y "Jardín salvaje", ambas muestras en TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Destacable es la completa renovación del material, acorde con la fiesta celebrada en esta edición de 2018, y la remodelación de algunos espacios expositivos para dar cabida a los nuevos elementos cedidos a esta casa de todos los chicharreros. Abierta todos los días, de 10:00 a 18:30 horas, con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera.

Por su parte, el circuito turístico de guagua y tren City View por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial posee un sistema de paradas libres permite a todos los viajeros subir y bajar del bus y del tren tantas veces como se desee durante 24 horas de validez de su ticket. Este circuito consta de 15 paradas para la guagua y 7 para el tren y ofrece audioguía en 14 idiomas, más dos canales específicos para niños en español e inglés. Precio: 22 € turista adulto, 11 turista junior (menos de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años). Residente canario: 5 € adultos, 2,50 € junior (menor de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años).

Y también, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se dispone para el visitante de un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 €; para desempleados, personas con discapacidad, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 €.