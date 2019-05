Llevar la música alta en el coche será sancionado con 100 euros

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz prevé aprobar hoy de manera definitiva la nueva Ordenanza de Tráfico de la ciudad, que sustituirá a la existente desde 1985 y con la que el municipio se pondrá al día en la regulación de la circulación y la movilidad, introduciendo también importantes novedades y cambios. Entre estos se encuentran la regulación por primera vez del uso de la bici y de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos; la limitación a 30 kilómetros por hora de la velocidad en todas las calles de un solo sentido; la prohibición de la actividad de los aparcacoches y de la "mendicidad" en los semáforos; las restricciones al tránsito de vehículos por contaminación o seguridad; la introducción de zonas de aparcamiento rotatorio, tanto gratuitas como de pago; y la prohibición de llevar la música alta en los coches. Todas las infracciones relacionadas con esta ordenanza serán sancionadas con 100 euros.

Una vez que el pleno del Consistorio le dé el visto bueno definitivo a la nueva norma, esta entrará en vigor cuando sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que se prevé que ocurra en los próximos días. La Ordenanza de Tráfico de Santa Cruz comenzó a elaborarse hace más de dos años. Fue aprobada de manera inicial en el pasado mes de febrero, momento a partir del cual el documento, que cuenta con 131 artículos, se sometió a información pública. Se presentaron, por parte de entidades y particulares, un total de 173 reclamaciones, que fueron analizadas y contestadas. Muchas de ellas han supuesto algunas modificaciones en el texto inicial.

Por ejemplo, la edad permitida para usar en la ciudad vehículos de movilidad personal pasa de los 16 a "a partir de los 15 años"; se elimina de todo el texto la referencia al término "autobús", siendo sustituido por "guaguas"; se amplía a las vías interurbanas, es decir, a las autopistas, dentro del término municipal, la posibilidad de que los policías locales realicen pruebas para determinar el grado de intoxicación alcohólica o por drogas de los conductores; y se aclara que "en las zonas peatonales con plataforma compartida con vehículos, y siendo en ellas la prioridad peatonal, los ciudadanos podrán cruzar por cualquier parte de la misma, con la debida diligencia".

La primera teniente de alcalde y concejal de Movilidad y Seguridad en funciones, Zaida González, del PP, destaca que su equipo ha estado trabajando "hasta el último minuto para poder aprobar de manera definitiva esta norma tan importante para la ciudad antes de que se acabase el mandato". "Y lo hemos conseguido. Queríamos cumplir con el compromiso de actualizar una norma que ya había quedado obsoleta, pues fue aprobada hace 34 años. Podemos decir que Santa Cruz ya cuenta con una ordenanza del siglo XXI, con la que, por ejemplo, la ciudad se prepara para los vehículos del futuro, los de movilidad personal, como los patinetes o motocicletas eléctricas".

En este sentido, Zaida González aprovechó para anunciar que varias empresas dedicadas al alquiler de patinetes y motos eléctricas han manifestado su interés en instalarse en el municipio chicharrero. "Con esta nueva ordenanza hemos regulado el uso por la ciudad de estos vehículos y también de las bicicletas, así como el estacionamiento", añade la edil en funciones.

La nueva norma, por ejemplo, establece que los VPM se podrán utilizar en Santa Cruz por la calzada, respetando los límites de velocidad y siempre y cuando se utilice el casco correspondiente.

Música alta

A partir de ahora, ya no solo estará prohibido usar el coche, estacionado, como discoteca para practicar el botellón en Santa Cruz durante las noches de fiesta, sino que tampoco se podrá poner música a un volumen elevado mientras se conduce, de manera que esta no se escuche desde el exterior. La nueva Ordenanza de Tráfico establece que "no se permite el uso de sistemas de reproducción de sonido audibles desde el exterior de los vehículos y, especialmente, en horario nocturno, comprendido entre las 22:00 y las 8:00 horas".

Vehículos de movilidad personal

La nueva norma regula por primera vez el uso de las bicicletas y de los vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetas y motos eléctricas, permitiendo que estos pasen a formar parte de la ciudad, siempre que se utilice casco. Eso sí, estos no podrán circular por las aceras o paseos peatonales, ni por aquellos de anchura superior a tres metros en los que no exista acera bici, ni en las zonas de uso exclusivamente peatonal. Tendrán que circular por la calzada y con mucha precaución. En el caso de que estos estén mal estacionados o incumplan alguno de los artículos de la ordenanza, podrán ser inmovilizados y retirados por la Policía Local. Y para poder recuperarlos, se tendrá que abonar una tasa.

Zonas 30

La nueva Ordenanza de Tráfico limita a 30 kilómetros por hora la velocidad en todas las calles de Santa Cruz que tengan un solo sentido, con el fin de pacificar el tráfico y de que también puedan ser utilizadas por las bicicletas y por los vehículos de movilidad personal.

Aparcacoches

La Policía Local podrá multar con 100 euros a quienes realicen la actividad de aparcacoches en Santa Cruz, así como a quienes se dediquen a pedir dinero o a realizar cualquier tipo de actividad en los semáforos del municipio.