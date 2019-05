Santa Cruz promociona los atractivos de Anaga en el primer día de GastroCanarias

Santa Cruz ha promocionado Anaga en la primera jornada de VI Salón Gastronómico de Canarias – GastroCanarias que se está celebrando en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña, "poniendo en valor numerosos atractivos culturales, de ocio y de restauración con los que cuenta la Reserva de la Biosfera", según explicó hoy el noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello.

"Gracias a las conferencias, showcookings y degustaciones que se han llevado a cabo en el stand de la Sociedad de Desarrollo en el marco de este Salón Gastronómico, hemos podido dar a conocer lo mucho y bueno que tiene Anaga", señaló el concejal.

La actividad capitalina en GastroCanarias arrancó con la presentación del club de producto 'Degusta Santa Cruz', que actualmente cuenta con casi 200 establecimientos de la capital inscritos en esta iniciativa, y continuó con la conferencia 'Anaga tesoro de la Bioesfera', a cargo del geógrafo Aarón Rodríguez González. Igualmente, Pedro Simancas, de panadería RústiKo, y Pedro Baussou, de Agüita cerveza Artesanal explicaron en una animada charla los diferentes tipos de cerveza y pan artesanal que elaboran gracias a la unión de la Cerveza Agüita y Panadería RústiKo. Además la Gastrotienda La Gangochera ofreció una amplia degustación con productos de Anaga como pan, queso, vino, gofio y mieles, entre otros.

La jornada continuará esta tarde, a partir de las 16:00 horas, con la presentación del colectivo de "Cocinas de Santa Cruz"; el coloquio entre Domingo Ríos, Pedro Millán y Luján González titulado 'Anaga-Territorio de Oportunidades'; y el showcooking 'Cocinas de Santa Cruz' con Marcos Tavío, del restaurante Aborigen.

El stand de la Sociedad de Desarrollo, ubicado del 501 al 506, en el VI Salón Gastronómico de Canarias – GastroCanarias, cuenta también con un punto de información turística y presta los servicios de la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo.

La programación en el stand de Santa Cruz continuará este miércoles con la charla 'Huertos urbanos Sostenibles de Santa Cruz' a cargo del Huerto Urbano Toscal, el Huerto urbano ecológico Añaza y la Asociación Agroecológica y Cultural La Alegría de la Huerta; el showcooking 'Cocinas de Santa Cruz', con Pablo Amigó del Restaurante Noi; la mesa redonda 'Gastronomía de Hotel' con los representantes de Hotel Silken Atlántica y Hotel Escuela de Santa Cruz; la mesa redonda 'Cocineros comprometidos con el territorio' con Alberto González del Restaurante San Sebastián 57, Carlos Villar del Restaurante La Posada del Pez, Marcos Tavío del Restaurante Aborigen, Nacho Solana de Solana Gourmet y Pablo Amigó del Restaurante Noi; y que concluirá con el showcooking 'Cocinas de Santa Cruz' a cargo de Carlos Villar de La Posada del Pez.

El jueves tendrá lugar la conferencia 'Eco comedores de Santa Cruz' a cargo del equipo de trabajo del propio programa de eco comedores del ICCA; el showcooking 'Cocinas de Santa Cruz' con Nacho Solana de Restaurante Solana; la charla 'Healthy is the new sexy' con La Gangochera de Anaga a través de Gastrotienda Cruz del Carmen y Panza Burro; un networking con productores con la participación de Miel de Taganana; la mesa redonda 'Servicio- construyendo el storytelling de la experiencia gastronómica de Santa Cruz' con la presencia de Érika Sanz de Restaurante Solana, Manuel Crusellas de Restaurante Kazan, Julián Quintero, docente IES La Candelaria y Mayi Juárez, de Simple Culinaria; y concluirá con el showcooking 'Cocinas de Santa Cruz' con Alberto González Margallo del restaurante San Sebastián 57.

La promoción de productos de la capital se realiza en el marco del proyecto 'Degusta Santa Cruz', del que forman parte casi 200 establecimientos de la capital ubicados en los cinco distritos. Este proyecto, puesto en marcha por la Sociedad de Desarrollo en mayo de 2018, puede visitarse en la web www.degustasantacruz.com donde se puede consultar un mapa gastronómico en el que pueden visualizarse todos los establecimientos participantes además de poder realizar búsquedas por tipo de cocina, tipo de establecimiento y precio, así como la confección de planes gastronómicos.

'Degusta Santa Cruz. Generación de productos turísticos de la Gastronomía en Santa Cruz de Tenerife' cuenta con el apoyo económico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, mediante la subvención destinada a apoyar la creación de Productos Turísticos en Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Canarias.