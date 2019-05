Taborno reclama el arreglo de la pista de acceso a El Lomo

Vecinos de Taborno reclamaron ayer el arreglo del acceso a los enclaves del pueblo conocidos como El Lomo y el Monte de la Joya, dos puntos del Parque Rural de Anaga con valores etnográficos y medioambientales. El mantenimiento y los materiales con los que está hecha de esta vía, que conecta la plaza de la iglesia con las viviendas existentes a lo largo de toda la pista, han provocado caídas entre los residentes, por lo que consideran que no garantiza la seguridad de las personas ni de los vehículos, que patinan a su paso.

En este caso, se trata de un tramo de la única vía que da acceso a una veintena de casas que tiene un agujero pequeño, pero que incide de manera importante en el día a día de los vecinos de esta parte del caserío.

La pista, que es transitable, comienza en la trasera de la iglesia y asciende hacia El Lomo, siendo el tramo afectado el que existe tras unos 30 metros de recorrido, donde hay un agujero con cemento descascarillado en una zona sin descanso para vehículos y con todo su flanco levantado. Se da la circunstancia, además, de que el agujero se encuentra justamente a la entrada de una curva casi cerrada y en la base de un cambio de rasante. Y todo en una subida de más del 10% de desnivel.

"Esta carretera se ha convertido en un peligro ya desde que la hicieron hace más de 10 años. Cada vez que llueve se convierte en una pista de patinaje artístico y ya varias personas se han caído en este punto. Y dese cuenta de que aquí lo habitual es que caiga lluvia y exista humedad, con lo que las probabilidades de que más gente se caiga son mayores", explicó uno de los vecinos denunciantes.

Otro de los afectados quiso hacer hincapié, también, en los problemas de tracción que tienen los vehículos en este punto, sobre todo cuando están cargados. "Es zona de huertas, y cuando cargamos los coches nos vemos con que no podemos avanzar porque patinan justamente en esta zona. La tracción es imposible. Las ruedas se hunden tanto al ir como al venir de El Lomo. Entonces, no son solo las personas, sino los coches, y esto creemos que se debe al material de conglomerado del que está hecho el pavimento. Cualquier día vemos un coche encima de una azotea de la casa de abajo", ironizó.

Por otra parte, apuntaron que "el área de Medio Ambiente del ayuntamiento tiene pleno conocimiento de lo que ocurre en este punto, pero lo único que han hecho es parchear y no solucionan el problema de raíz".

"Se trataría de sanear este punto, que no pueden ser más de dos metros cuadrados de superficie, a través de un decreto de urgencia para no tener papeleos, o hacerla todo el tramo de nuevo con mejores materiales. Parece que alguien tiene que llevarse un gran golpe para actuar y arreglar nuestra única vía de acceso a las casas", dijeron los afectados para concluir.

Proyecto avanzado

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente de Santa Cruz, Carlos Correa, apuntó que el arreglo de esta importante pista del pueblo de Taborno es competencia de su área, "que lo tiene muy en cuenta". Sobre ello destacó que "los técnicos ya están terminando un proyecto que no solo tiene intención de reparar la zona dañada, sino de arreglar todo un tramo porque los materiales con los que está construido el acceso no son los adecuados, ya que son deslizantes". Añadió al respecto del proyecto que "la mejora del camino ascenderá a unos 60.000 euros. Es una cifra que puede variar y que se tiene que definir, pero ya está bastante avanzado". Carlos Correa quiso dejar claro, no obstante, que la semana que viene operarios adscritos al área "van a realizar trabajos para mejorar en lo que se pueda este punto y evitar en lo posible los problemas que están surgiendo. La reparación se hará a lo largo de los próximos días y ya está dada la orden de reparación provisional", dijo.