¿Quieres hacer planes este fin de semana en Santa Cruz?

Continúan las Fiestas de Mayo de la capital con un intenso programa que prevé para este fin de semana, entre otros, el 25º Festival Santa Cruz, Corazón Mundial del Bolero, con Rafael Basurto como invitado; el III Encuentro Vecinal La Molienda, en Barranco Grande, el sábado; la 40ª Fiesta de la Bicicleta de este domingo, con salida desde el parque La Granja, y el Festival Iberoamericano de Narración Oral, en la Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA), viernes y sábado, además de la obra teatral "Copenhague", en el Guimerá, actividades a las que se unen deportes, cine y fiestas patronales en varios lugares del municipio.

Para toda la familia, este viernes, sábado y domingo, de 10:00 a 20:00 horas, el Espacio MiniTEA acoge una exposición y actividades vinculadas a la misma bajo el título "¿Y el hombre creó a la mujer?", donde se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte. También este viernes, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura) Antonio Conejo trae sus "Cuentos en la mochila".

El sábado y domingo, en la calle de La Noria, a partir de las 17:00 horas, estará disponible para los más pequeños de la casa "Menudos Talleres", una variada y divertida dinamización infantil, con actividades creativas y castillos hinchables con motivo de las Fiestas de Mayo de la ciudad. Y el sábado, en la sala L'Incanto Espacio Cultural, a las 17:00 horas, llega el espectáculo musical infantil "El Principito", escrito por Nathalia Martínez, con música original de Roberto Castillo Lagrange y dirigido por Crisol Carabal.

Desde el pasado lunes se celebra el Festival Iberoamericano de Narración Oral, que para este viernes tiene previsto, a las 18:00 y 19:30 horas, en la Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA) "Cuentos para reír y soñar", del grupo chileno La Matrioska, y "Lenguas de brujas y otras leyendas canarias", cuentos para público adulto con Laura Escuela, Fabio González y Diego G. Reinfeld, respectivamente. Y el sábado, tres sesiones: a las 11:00 horas, "Historias de la tradición chilena", con La Matrioska; a las 12:30 horas, "De mar y tierra", con la narradora Mon Peraza, y "¡Que viene el lobo!", sesión de cuentos con Juan Carlos Toste.



25º Festival Santa Cruz, Corazón Mundial del Bolero

En la clave musical, destaca este viernes, a las 21:30 horas, en la plaza de la Candelaria, el 25º Festival "Santa Cruz, Corazón Mundial del Bolero", que en sus "bodas de plata" tendrá como invitado de lujo a Rafael Basurto, la última voz de Los Panchos. Además de la Banda Sinfónica de Tenerife, que acompañará a los cantantes Pedro Manuel Afonso, Candelaria González y Judit Mendoza, también actuará el trío Alma de Bolero y se contará con las coreografías del ballet de Patricia Monroy.

En el Auditorio de Tenerife Adán Martín, este viernes, a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Antonio Méndez, contará con el Coro Femenino del Conservatorio Profesional de Tenerife, dirigido por el maestro de coro Juan Ramón Vinagre, para abordar un repertorio compuesto por "Nocturno sinfónico", de M. Fernández Barrero; "Images: II. Iberia" y "Nocturnes", de C. Debussy, y "El Sombrero de Tres Picos: suite Nº 1 Y 2", de M. de Falla. Y en el Círculo de Amistad XII de Enero, a las 20:30 horas, actuación del grupo folclórico Verode con el espectáculo musical "Tierra y Sabor".

Sin dejar el tono musical, este sábado, a las 12:00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias, IV Encuentro de Escuelas de Música y Danza de Santa Cruz de Tenerife (EMYD'19), una iniciativa de la Fundación CajaCanarias. A las 18:30 horas, en la capilla de San Jorge (frente a la plaza de Los Patos), actuación del Coro Municipal de Voces Jóvenes, bajo la dirección de Miriam Fumero. Y, a partir de las 18:00 horas, pasacalle del Certamen Internacional de Tunas Universitarias, desde la plaza de Weyler hasta la Candelaria, donde actuarán a partir de las 19:00 horas tanto tunas nacionales como internacionales.

Para este sábado, a las 19:30 horas, en el Auditorio de Tenerife, Big Band of Visual Noise (BBVN), un proyecto esce?nico de gran formato compuesto por un amplio grupo de músicos y artistas visuales. El domingo, en el mismo escenario, "VIII Primavera Musical" con A.M. Unión y Amistad, del Suroeste de S/C; A.M. Santa Cecilia, de Tacoronte, y A.M. La Luz, de Guía de Isora. Y en la plaza de la Candelaria, a las 19:00 horas, el Festival Tajaraste, con Grup de Balls Populars Les Folies de Carcaixent-Valencia, Asociación de Arte Folclórico para el Desarrollo Social y Turístico de Marruecos y la Asociación Cultural Tajaraste.

Por su parte, el campo de fútbol de Barranco Grande ya está dispuesto para acoger la III Edición del Encuentro Vecinal La Molienda, que contará desde las 15:00 a las 21:00 horas con actividades para todos los públicos como tirolina, teatro, masterclass, talleres, hinchables, exposiciones, postres solidarios y, a partir de las 19:00 horas, con un concierto de Los Sabandeños como homenaje a Manolo Mesa, entre otras sorpresas y actividades para toda la familia.



"Copenhague", en el Teatro Guimerá

Viernes y sábado, en el Teatro Guimerá, a las 20:30 horas, llega "Copenhague", que cuenta con el protagonismo de Emilio Gutiérrez Caba, al que acompañan en la interpretación Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez. El argumento se centra en el famoso encuentro entre los físicos Niels Bohr y Werner Heisenberg en 1941 en dicha ciudad, y permite espiarlos, descubrir, preguntar, pelear, competir, enfrentarse al abismo técnico y al inmenso abismo ético que implica la energía nuclear en plena guerra. Y cierra el capítulo teatral "Psicopatía Jauja", en L'Incanto Espacio Cultural, sábado, a las 20:30 horas, y domingo, a las 18:30 horas.

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, "Apocalipsis Voodoo", dirigida por Vasni Ramos y producida, guionizada y protagonizada por José Ramallo. Este trabajo se realizó con las ayudas a la producción audiovisual que concedió en 2017 el Área de Cultura del Cabildo a través de TEA. Narra la batalla apocalíptica entre una pareja de policías y un súper villano llamado Papá Voodoo ­-dos antihéroes- y su banda de funk The Funky Zombies, que convierten en zombis a todo aquel que escucha su música.

En el apartado de fiestas patronales, este sábado, a las 12:30 horas, Las Moraditas de Taco celebran sus festejos, en honor de El Buen Pastor y la Virgen de La Milagrosa, con la Santa Misa, procesión y paseo romero con grupos folclóricos que, posteriormente, actuarán en la plaza. A las 17:30 horas, orquesta Sonora Olympia de Tenerife y, posteriormente, el grupo La Calle. Al día siguiente, domingo, a las 10:00 horas, Fiesta Infantil. Por su parte, el pueblo de Almáciga, en sus celebraciones en honor de Nuestra Señora de Begoña, tiene este domingo, a las 13:00 horas, la celebración de la misa cantada a cargo del grupo Paiba.



40 Fiesta de la Bicicleta

Este domingo, desde las 11:00 horas, vuelve uno de los eventos deportivos más esperados de mayo, la Fiesta de la Bicicleta, para disfrutar de una mañana deportiva, saludable y de convivencia positiva. El evento, que cumple su 40 edición, está patrocinado por El Corte Inglés y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Las inscripciones, de manera gratuita, se pueden realizar en la planta de deportes de El Corte Inglés o en la misma línea de salida, y dará derecho a participar en el sorteo de bicicletas que realizará esta firma comercial. Se recomienda llegar a las 10:00 horas al punto de salida, en la avenida de Madrid (La Granja).

Este sábado y domingo, de 09:00 a 21:00 y de 09:00 a 13:30 horas, respectivamente, en las pistas de tenis del Pabellón de Deportes, llega al final el XXV Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz. Por su parte, el sábado, de 10:00 a 13:30 horas, 2ª Sede de Conjuntos de gimnasia rítmica , organizada por el Cabildo y con la colaboración de la Federación Insular, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Club Odisea Tenerife, que contará con equipos tinerfeños con una primera parte en las categorías de benjamín (manos libres) e infantil (3 cintas/2 pelotas) y en una segunda, con categorías de alevín (manos libres) y cadetes (5 p. mazas).

Además, este sábado se celebran las finales de los Juegos Municipales, en el pabellón Quico Cabrera, en las modalidades de tute, envite, dominó, chapolín individual y por parejas, y fútbol sala. El baloncesto tendrá lugar en el pabellón Paco Álvarez, todas, a partir de las 15:00 horas. Y finaliza este apartado deportivo la Copa Canarias de Salvamento y Socorrismo, que se disputa este domingo, a partir de las 09:00 horas, en aguas de la playa de Las Teresitas, aproximadamente hasta las 14:00 horas.

En el capítulo de otras actividades, cabe destacar este sábado y domingo, en el Recinto Ferial, de 10:30 a 20:30 horas, las XL y XLI Exposiciones Caninas Nacionales y la XXIII Exposición Canina Internacional 2019. Más información aquí. Por su parte, este sábado, a las 11:00 horas, en la calle de Ramón y Cajal, diversas actividades como firma de escritores, espacio autores canarios, ruta de tapas, talleres, exposición de recreativas clásicas y realidad virtual con motivo del Día Internacional del Cómic. Y también este sábado, a las 11:00 horas, en El Libro en Blanco, taller de poesía con Daniel Bernal Suárez, poeta, narrador y crítico literario.



Exposiciones temporales

Entre las despedidas, este sábado dicen adiós "An Archeology of the Sun", que hasta este día permanecerá en el Espacio Cultural El Tanque, y "África-Babel. El arte de un continente", que también este día se marcha después de haber estado expuesta en el Espacio Cultural CajaCanarias.

Por su parte, el circuito turístico de guagua y tren City View por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial posee un sistema de paradas libres permite a todos los viajeros subir y bajar del bus y del tren tantas veces como se desee durante 24 horas de validez de su ticket. Este circuito consta de 15 paradas para la guagua y 7 para el tren y ofrece audioguía en 14 idiomas, más dos canales específicos para niños en español e inglés. Precio: 22 € turista adulto, 11 turista junior (menos de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años). Residente canario: 5 € adultos, 2,50 € junior (menor de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años).

Y también, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se dispone para el visitante de un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 €; para desempleados, personas con discapacidad, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 euro.