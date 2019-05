Juan Álvarez, florista y campeón de España de Arte Floral -según asegura-, está de celebración. Conmemora 40 años pinchando flores y ayer sumó su primer premio número dieciséis en una trayectoria que comenzó con solo seis años en la floristería de su madre, en Ramón y Cajal.

Por segundo año consecutivo -tantos como ediciones hace que se convoca este premio-, el Mercado Nuestra Señora de África se alzó con el galardón del público a la mejor cruz de las diecisiete obras efímeras presentadas por empresas y organismo públicos participantes, según deparó la votación organizada en internet.

Entre las 17 propuestas, la majestuosidad de la cruz del Mercado acaparaba la atención desde el minuto uno que se inauguró la exposición en la rambla de Las Tinajas, comenzando a la altura del hotel Mencey y la entrada del García Sanabria.

La cruz está formada por 1.500 gladiolos y orquídeas de diferentes familias, así como rosas de Ecuador, entre otras variedades, entre las que sobresalen los 400 kilos de manzanas que parecen extraídas del cuento de Blancanieves, con un colorido espectacular, y que dan forma al diseño que recrea un jardín de Versalles, explica su autor. Juan Álvarez agradece la libertad que le dan tanto la presidenta como el gerente del Mercado para confeccionar la cruz: "No me piden el boceto, sino me facilitan un presupuesto, y a eso me ajusto".

Precisamente hoy, que ya se desmonta la cruz, afirma que el Mercado repartirá esos 400 kilos de manzanas entre los comedores sociales que decida. Junto a esta cruz, también elaboró la que patrocinó Mapfre, que participó en el concurso de arreglos florales. Este artista destaca la necesidad de que en futuras ediciones este certamen disfrute de más publicidad, para que sea un incentivo para las empresas, que se animen a patrocinar estos espectaculares arreglos que atrajeron a miles de visitantes hasta ayer.