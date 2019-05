Vistabella, corazón con forma de cruz

De ahí el nombre inicial de la asociación, que celebra 25 ediciones en el concurso de cruces de flores, ganadora en los dos últimos años

Mediodía de ayer y, entre dos sombrillas, Jorge y Eugenio elaboran la cruz de flores que comenzaron el miércoles. Precisamente la participación en este concurso fue la génesis de los amigos de la calle Bibiana, en Vistabella, como asociación. De eso se cumplen hoy 25 años, recuerda Jorge García Rivero, presidente del colectivo cuyo nombre oficial es Amigos de Vistabella.

"Teníamos una ilusión tremenda cuando comenzamos", recuerda. Y se mantiene. Pero Jorge añade nostalgia al recordar al fallecido presidente Pablo Conde, o a Antonio Nicolás Hernández Reyes, o Torcuato Reyes Pérez, más conocido por "Cuco". "Eran unos fuera de serie y lo pasábamos del diez".

Mientras Eugenio Rodríguez Pérez monta la cruz, Jorge señala una construcción detrás del monumento de arte efímero de calle Nigeria. "En esa parcela la hacíamos antes". "Entonces estaba la venta de Barbarita, que luego cogió su nuera Catalina, a la que le pedíamos que nos preparan algo para picar". Fue el inicio de la fiesta que organizan desde entonces por el Día de la Cruz, para la que los vecinos prestan dos locales. El grado de implicación vecinal es tal que, "si no vamos a pedir dinero para las flores, nos lo recriminan cuando nos ven".

"Nos rompíamos el coco con las flores con la ilusión de ganar. La primera vez que logramos un accésit nos echamos a llorar", cuenta Jorge, que destaca el esfuerzo de Eugenio, quien desde hace diez años les ayuda con el arreglo floral, en colaboración de Beatriz García Hernández. De los siete u ocho premios cosechados, en 2017 y 2018 han conseguido el primer premio. "Cuando comencé me enseñaron un catálogo de cruces de flores y es casi imposible hacer algo diferente", admite Eugenio. No obstante, ha realizado una cruz caída, que recordaba las caídas de Cristo, y en otra oportunidad hizo una silueta en cartón de un Cristo crucificado, donde el cuerpo lo ilustró con fotos de niños. Unas veces ha trabajado con boceto y otras, ha improvisado. Su experiencia le dice que "cuando te pones y lo haces sobre la marcha, el resultado final muchas veces sale mejor y agrada más". Ganen o no el concurso, hoy hay fiesta de la cruz en la calle Nigeria de los amigos de Vistabella.

