Entran en vigor los nuevos precios por el uso de instalaciones culturales

Tras más de dos años de intenso trabajo, Santa Cruz ya cuenta con la nueva ordenanza fiscal que establece los precios por el uso de las instalaciones culturales del municipio y que sustituye a la aprobada en 2006, la cual no se había actualizado hasta el momento. En concreto, las instalaciones son el Museo Municipal de Bellas Artes, las salas de arte de la ciudad y el Teatro Guimerá. Dicha ordenanza, que ya ha sido aprobada de manera definitiva y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que ya ha entrado en vigor, recoge nuevas tasas que hasta ahora no se cobraban y actualiza otras existentes, lo que supone un ligero incremento de las mismas, según lo explica el concejal responsable del Organismo Autónomo Cultura, José Carlos Acha. Este aclara que se han aprobado varias bonificaciones.

"Desde hace 13 años no se actualizaban en este municipio las citadas tasas y otras ni existían, lo que nos estaba generando problemas con la Intervención del Ayuntamiento y nos estaba dificultando la celebración de eventos culturales en la capital, porque no podíamos ofrecer las salas de arte al no poder cobrar nada. Incluso al propio Consistorio le suponía un problema el hecho de ocuparlas para cualquier acto al no existir una tasa", apunta Acha.

Este recuerda que en 2007 "contratamos la elaboración de un estudio con un equipo de economistas de la Universidad de La Laguna, con el fin de establecer los precios que no existían en función de los costes, de actualizar las tasas y de establecer posibles bonificaciones". "Esto supuso un trabajo enorme. Pero por fin tenemos la ordenanza fiscal, contra la cual no se presentó ninguna alegación. Por ejemplo, hasta ahora no se había evaluado cuánto costaba alquilar una sala de arte; no podíamos realizar bonificaciones a organizaciones sin ánimo de lucro; y no nos podíamos arriesgar a traer grandes producciones al Guimerá, entre otras dificultades, pero esto cambiará a partir de ahora", indica el edil.

Con respecto al Museo Municipal de Bellas Artes, el alquiler de sus salas para exposiciones o eventos costará entre 155 y 230 euros. Los visitantes tendrán que pagar 2,50 euros. Eso sí, se podrá entrar gratis un día al mes. Asimismo, la entrada será libre para las visitas previamente concertadas de grupos escolares y también para llevar a cabo proyectos de estudio e investigación, previa autorización por parte del Organismo Autónomo de Cultura. Por otro lado, el coste por el uso de las salas de artes de la ciudad (Los Lavaderos, García Sanabria y La Recova) oscilará entre los 70 y los 435 euros al día.

Entre los precios establecidos para el Teatro Guimerá se encuentra, por ejemplo, el que deberá pagarse por la ocupación por función, que asciende a 2.210 euros, así como los relacionados con el uso para los ensayos, que oscilan entre los 545 y 1.085 euros. El precio de las entradas para el público se establecerá en función del coste de la producción. Acha recuerda que se reservan entradas para personas sin recursos y para colectivos especiales. "Además, tenemos el descuento por estudiante joven y estableceremos una bonificación del 75% a los grupos de centros universitarios o de enseñanza superior y a los escolares", agrega.

Respecto a las tasas incluidas en la nueva ordenanza fiscal para el alquiler de las instalaciones culturales, también se establecerán las siguientes bonificaciones: del 75% para entidades sin ánimo de lucro y del 50% para administraciones ajenas al Ayuntamiento. Con respecto al uso del Teatro Guimerá, las obras y espectáculos con más de una función se beneficiarán de una reducción del 30% en la segunda función y del 20%, en la tercera. Para el uso de salas de arte, se aplicará un 15% de descuento si el alquiler se contrata con una semana de duración, y un 10%, con dos semanas de duración.

El edil anuncia que en breve se aprobarán los nuevos precios públicos para la Escuela de Música y para los diferentes talleres culturales, "aunque estos entrarán en vigor ya para el curso del próximo año". Habrá bonificaciones, como del 25% para familias numerosas, discapacitados, mayores de 65 años y estudiantes.

