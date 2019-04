Así ha sido el recibimiento a los Zeta-Zetas en Tenerife tras ganar 'Got Talent'

Como si fueran héroes. Así han recibido decenas de personas a los componentes de Zeta-Zetas en el aeropuerto de Los Rodeos la tarde de este martes 30 de abril, después de que la murga se proclamara anoche ganadora del talent show de Telecinco, 'Got Talent'. Los componentes trasladados hasta Barcelona para participar en el programa fueron recibidos entre vítores y aplausos en el aeródromo, antes de trasladarse a la plaza de la Candelaria, donde sus seguidores han sido convocados para celebrar junto a ellos este nuevo título, que nada tiene que ver con los reunidos hasta la fecha en el Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz.

Tras su paso por 'Got Talen' los Zeta-Zetas no solo han transmitido el alma y espíritu de estos grupos propios de la fiesta chicharrera, sino que han conseguido emocionar a espectadores y miembros del jurado, que no han tenido más que palabras de respeto y admiración por la sensibilidad que desprenden las letras de la murga.