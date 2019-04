La enfermera Andrea, una reina solidaria

Ronca de tanto alegar, como ella misma dijo, Andrea Fernández, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2019 admite en el día después su alegría y su sorpresa: "No me lo esperaba; cuando me nombraron no sabía qué cara poner".

Ya el año pasado intentó presentarse a la gala pero cuando formalizó su inscripción estaba en el puesto 36, y el cupo está cerrado en treinta. Pero aprendió la lección y este año formalizó su solicitud en representación de la asociación folclórica de mayores Santo Ángel, que ensaya en Miramar y de la que forma parte del cuerpo de baile, junto a sus padres, Wenceslao y Juani. Él fue componente de Trasnochados, Mamelucos y Ni Fú-Ni Fá, y el pasado Carnaval salió en el grupo de la Canción de la Risa Los Escondinabos; su madre, Juani, militó en la comparsa Tamanacos.

En el último año también recibe clases de percusión canaria en la escuela que regenta Aníbal Llarena en la plaza del barrio de La Candelaria, lo que viene a colmar otra de las aspiraciones de Andrea: aprender a tocar las chácaras -un elemento preciso para el baile del Santo Domingo de La Gomera-, además de los tambores de todas las islas, castañuelas y lapas, explica la nueva reina.

Andrea se decantó por Carlos Domínguez como autor de su traje, de Mujer de La Palma en traje de fiesta, porque lo conocía su padre, que es representante de productor cosméticos y de bella, ya que el creador de su vestimenta regenta una peluquería en Granadilla. Al saber de su intención de participar en la gala, la invitó a su casa. "Él mismo los confecciona. Tiene un telas y las faldas las hace él. Elegí el traje de La Palma porque era una oportunidad única para lucir una vestimenta de tanta calidad". Además, ella vivió tres años en La Palma y siempre había tenido trajes de campesina. Detrás de la imagen "folclórica" de Andrea se descubre a una enfermera que trabaja desde hace cuatro años en la UVI de Hospitén Rambla, en la capital tinerfeña y a la que le fascina el voluntariado".

A través de la ONG Correcaminos Solidario ha viajado en dos oportunidades a Gambia, la última hace poco más de una semana. Allí viajó para abrir un puesto médico al lado del colegio que había promovido Correcaminos Solidarios. Acaba de llegar, y está esperando una nueva oportunidad para regresar. "Piensas que vas a ayudarlos a ellos y son ellos los que te ayudan a ti cuando ves cómo sobreviven allí y nosotros, que tenemos de todo aquí, nos quejamos. Te cambia la vida". "Me siento afortunada por vivir esta experiencia", afirma esta joven que participó hace años en Miss Norte "por novelería", y que admite su pasión por el folklore. Tras el grato recuerdo del pregón de Puchi Méndez, que dice haber disfrutado, espera ahora disfrutar de cada acto de mayo, con la vista puesta en su regreso a Gambia, tal vez en octubre.